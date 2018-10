Jacheta purtată de Michael Jackson în turneul "Bad", estimată la 100.000 de dolari, scoasă la licitaţie

Jacheta neagră pe care cântăreţul american Michael Jackson a purtat-o în timpul turneului mondial "Bad", primul turneu solo din cariera lui, a fost estimată la 100.000 de dolari şi va fi pusă în vânzare în cadrul unei licitaţii ce va avea loc în luna noiembrie, informează Reuters.



Reprezentanţii casei Julien's Auctions au anunţat vineri că acea jachetă emblematică, pe care Michael Jackson a semnat-o pe spate cu un marker argintiu permanent, a fost purtată de legendarul artist american în concertele pe care le-a susţinut în perioada 1987 - 1989 în timpul turneului mondial "Bad".



Această jachetă, ce are multe fermoare, curele şi catarame, reprezintă unul dintre cele mai emblematice articole vestimentare purtate de megastarul pop de-a lungul carierei sale, alături de jacheta sa din piele roşie şi neagră purtată în videoclipul piesei "Thriller", care a fost vândută cu 1,8 milioane de dolari la o licitaţie din 2011.



Michael Jackson a devenit unul dintre cele mai "vânate" staruri în universul colecţionarilor pasionaţi de celebrităţi, după ce a murit în iunie 2009 la Los Angeles, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze accidentale de propofol, un medicament pe care artistul pop şi-l administra ca somnifer.



Jacheta purtată de Michael Jackson în turneul "Bad" este pusă în vânzare de Milton Verret, un om de afaceri şi filantrop din Texas, alături de alte 100 de obiecte ce provin din colecţia sa de suvenire ce au aparţinut unor vedete din industria muzicală.



Milton Verret deţine şi jacheta din videoclipul "Thriller", pe care o prezintă uneori în spitale pentru copii, dar care nu va fi pusă în vânzare la licitaţia din noiembrie.



La acel eveniment vor fi propuse spre vânzare şi mai multe chitare electrice, la care au cântat Bob Dylan, Paul McCartney, Eric Clapton şi doi membri ai trupei U2 - Bono şi The Edge. Preţurile acestor instrumente muzicale au fost estimate între 20.000 şi 50.000 de dolari.



O parte din încasări va fi donată în beneficiul fundaţiei MusicCares, divizia de caritate a Recording Academy, instituţia ce organizează gala premiilor Emmy, ce a fost înfiinţată pentru ajutorarea muzicienilor ajunşi în situaţii dificile.



Licitaţia va avea loc pe 10 noiembrie la Hard Rock Cafe din Times Square, New York. AGERPRES