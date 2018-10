Jazz in the Street la Cluj

Iubitorii de muzică sunt așteptați la Jazz in the Street care va avea loc sâmbătă, 6 octombrie 2018, în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Artiștii ediției din acest an sunt Cantellion şi Infusion, iar invitat special e Indie Folker. Concertele vor începe la ora 18.00, iar accesul publicului este gratuit. Jazz in the Street își propune să susțină și să promoveze tinerele talente din rândul performerilor stradali și să resemnifice spațiului public clujean.