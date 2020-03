Jon Bon Jovi şi prinţul Harry au lansat „Unbroken”, piesa emoţionantă dedicată veteranilor de război

Jon Bon Jovi, şi fostul prinţ britanic Harry, au lansat o melodie caritabilă al cărei mesaj reprezintă o chemare la arme, datorie şi sacrificiu. De fapt, noua versiune a cântecului „Unbroken”, cu prinţul Harry şi cu Invictus Choir, are menirea de a strânge fonduri.

Piesa a fost lansată iniţial de Bon Jovi anul trecut, cu versuri uşor diferite, ca un omagiu pentru veteranii de război.

La începutul acestui an, Jon Bon Jovi s-a întâlnit la celebrele studiori Abbey Road pentru noua versiune a cântecului.

Ambii părinţi ai lui Jon Bon Jovi au fost în US Marine Corps şi astfel s-a simţit aproape miile de veterani care trăiesc cu stres postraumatic.

Corul Jocurilor Invictus este format din veterani răniţi şi bolnavi şi care au servit în Forţele Armate din Marea Britanie. Ei se folosesc puterea muzicii pentru a se recupera.

Rockerul din New Jersey a reuşit să finalizeze şi piesa „Do What You Can”, cu ajutorul versurilor primite de la fani. Într-un videoclip, Bon Jovi a spus că a primit peste 6.000 de texte în primele două zile, după ce a cântat primul vers şi le-a cerut ajutor pentru restul.

(sursa: Mediafax)