JOY of LIFE : primul concert din stagiunea de jazz de la Sala Radio!

Toamna, jazz-ul de calitate revine la SALA RADIO prin concertele lunare prezentate de BIG BAND-ul Radio, una dintre orchestrele din România cu cea mai lungă tradiţie, dedicată muzicii de divertisment, de la jazz, la pop sau la blues! După ce a fost apreciat la finalul lunii august, pe scena Festivalului Internațional ”Cerbul de aur”, Big Band-ul Radio România își redeschide noua stagiune de jazz cu un concert sugestiv intitulat ”Joy of Life”.

Joi 24 octombrie (19.00), formația Radio România, dirijată de compozitorul IONEL TUDOR, propune publicului bucureștean un concert extraordinar alături de trioul ce reunește 3 mari muzicieni dedicați jazz-ului: PETRICĂ ANDREI – pian, VLAD POPESCU – baterie și MICHAEL ACKER – contrabas.

Printre piesele pe care le veți asculta se numără creații semnate de pianistul Petrică Andrei – ca Acuerdos gitanos și October Day - alături de piese de jazz precum There Is No Greater Love – Isham Jones, If I Should Lose You – Ralph Rainger sau Eye of the Hurricane - Herbie Hancock.

Evenimentul va fi prezentat de ȘTEFAN NAFTANAILĂ, realizator al postului Radio România Cultural.

Improvizator plin de inventivitate, pianistul PETRICĂ ANDREI a fost aplaudat ca protagonist în sute de recitaluri susţinute pe scene autohtone sau peste hotare, la Viena, Hanovra, Berlin, Lisabona, Barcelona, Bruxelles, Paris etc. În 1998, a fost finalist al celei mai dificile competiţii pianistice europene din domeniul jazz-ului: Concursul „Martial Solal”, de la Paris.

Petrică Andrei a debutat la 18 ani, în trio, cu bass-istul Cătălin Rotaru şi bateristul Dan Teodorescu, la Festivalul de Jazz „Sibiu ’93”, unde a obținut primul său premiu. În luna noiembrie a aceluiaşi an, a primit Premiul al III-lea la Concursul pentru pianişti de jazz de la Vilnius, Lituania.

În anul 2000, ca „vedetă” a ansamblului „Junior Cromatic Big Band” dirijat de Marin Petrache Pechea, Petrică Andrei a luat parte la un turneu în Elveţia şi a apărut – inclusiv cu trio-ul propriu, pe lângă prezenţa în amintitul big band – la Expoziţia Mondială de la Hanovra, mult apreciatele recitaluri fiind preluate şi difuzate de televiziunile germane ZDF şi N3.

Experienţa interpretativă a bateristului VLAD POPESCU s-a conturat încă din 1992, când a început colaborarea cu Big Band-ul Radio, neîntreruptă până astăzi. A devenit, în 1996, percuţionist al Filarmonicii „George Enescu”. Începând din același an a derulat mai multe proiecte proprii sau alături de muzicieni importanți ai scenei românești de jazz și a concertat peste hotare în țări ca Spania, Austria, Italia, Germania, Belgia.

A evoluat în majoritatea ediţiilor de până acum (2000 – 2019) ale Festivalului Internaţional de Jazz de la Bucureşti (Bucharest Jazz Festival), fie alături de notabili muzicieni români şi străini (ca Guido Manusardi, Decebal Bădilă, Marcinho Eiras, Petrică Andrei, Florin Niculescu), dar şi ca lider de proiect, la ediţia din 2004.

De asemenea, apare alături de Petrică Andrei și Decebal Badilă pe cele două CD-uri Joy of Life.

Din anul 2011, a inițiat proiectul Stagiunea de Jazz, în parteneriat fie cu Radio România Cultural, fie cu Radio România Muzical și Teatrul ACT, stagiune ce se derulează în continuare cu o frecvență lunară.

Născut la Brașov, MICHAEL ACKER a avut ocazia de a crește într-un mediu muzical, ansamblul vocal-instrumental “Canzonetta” fiind înființat și condus de mama sa, Ingeborg Acker. Cunoștințele de bază însușite în acest ansamblu i-au permis să își continue studiile muzicale cu profesorii Dan Pavelescu și Gheorghe Petrovan, urmând ulterior cursurile secției de Jazz a Universității Naționale de Muzică București, sub îndrumarea lui Mircea Tiberian.

În activitatea sa de liber profesionist a avut ocazia să colaboreze cu un număr mare de muzicieni consacrați din țară cât și din străinătate, precum Mircea Tiberian, Owen Hart Jr. (SUA), John Betsch (SUA), Anton Eger (Suedia), Tony Miceli (SUA), Istvan Gyarfas (Ungaria), Mathias Jardim (Brazilia) etc., a participat la majoritatea festivalelor importante de jazz din țară și este considerat unul dintre basiștii de referință ai noii generații de instrumentiști.