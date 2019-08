La Vara Magică, arii celebre cu soprana Teodora Gheorghiu, pe 14 august şi Anotimpurile – de la Vivaldi la Piazzolla, pe 15 august

Mai sunt două săptămâni din Festivalul Internațional „Vara Magică”, ultimele concerte fiind extrem de atractive şi de diverse. Pe 14 august celebra soprană Teodora Gheorghiu, acompaniată la pian de Diana Ionescu va prezenta un program incitant de lieduri şi arii celebre din opere, iar pe 15 august, orchestra Kamerata Kronstadt, dirijor Cristian Oroşanu, solistă violonista Rebecca Hartmann va prezenta proiectul Anotimpurile - de la Vivaldi la Piazzolla.

Pentru a opta vară consecutiv, Festivalul Internațional „Vara Magică” invită la Ateneul Român mari orchestre simfonice de tineret din întreaga Europă, într-o spectaculoasă serie de 13 concerte ce se desfășoară între 10 iulie și 21 august, în serile de miercuri și joi, la Ateneul Român, sub egida aniversară „Bucureşti 560”.

Al unsprezecelea concert va avea loc miercuri, 14 august, ora 19.30, sub genericul “Dragoste şi viaţă de femeie”, recital extraordinar soprana Teodora Gheorghiu – pianista Diana Ionescu, cu arii din opere şi lieduri celebre. Programul va cuprinde în prima parte două dintre cele mai cunoscute cicluri de lieduri de Robert Schumann, „Dragoste şi viaţă de femeie” - care dă şi titlul serii şi „Liederkreis”, iar în partea a doua o selecţie din cele mai cunoscute arii de operă, precum Puccini - Boema - Aria “Si. Mi chiamano Mimi”, Mascagni - L’amico Fritz – “Son pochi fiori”, Puccini - Turandot - "Tu che di gel sei cinta", G. Verdi – Traviata – Aria “Addio del passato”, Leoncavallo – Paiaţe – Aria Neddei “Stridono lassu”.

Al douăsprezecelea concert al festivalului, programat pe 15 august, de la ora 19.30, va aduce pe scenă sub genericul “Anotimpurile – De la Vivaldi la Piazzolla”, orchestra Kamerata Kronstadt, dirijor Cristian Oroşanu, solistă violinista Rebecca Hartmann. Artiştii vor interpreta, după cum spune şi titlul concertului, cele două cicluri intitulate “Anotimpurile” de Antonio Vivaldi şi Astor Piazzolla.

Crescând în anvergură an după an, Festivalul Internațional „Vara Magică” aduce în 2019 pe scena Ateneului un nou record. 13 concerte, 6 seri cu orchestre simfonice din întreaga Europă, 4 seri cu orchestre de cameră și 3 seri de muzică de cameră de cel mai înalt nivel reprezintă atracțiile acestui an la Festivalul Internațional „Vara Magică” din 10 iulie până pe 21 august, la Ateneul Român.

Festivalul Internaţional „Vara Magică sprijină inițiativa #NoiFacemUnSpital a Asociației Dăruiește Viață".