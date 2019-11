Lady Gaga o va interpreta pe soţia lui Maurizio Gucci într-un film regizat de Ridley Scott

Lady Gaga, al cărei prim rol principal jucat într-un lungmetraj cinematografic - în filmul "A Star Is Born" - a fost lăudat anul trecut de criticii de specialitate, o va interpreta de această dată pe Patrizia Reggiani, care a petrecut 18 ani într-o închisoare italiană, după ce a fost găsită vinovată de organizarea asasinării în 1995 la Milano a fostului ei soţ, Maurizio Gucci, nepotul fondatorului casei de modă Gucci, au anunţat publicaţiile americane Variety, The Hollywood Reporter şi Deadline.



Patrizia Reggiani, supranumită "Văduva Neagră" în timpul acelui proces pentru crimă, unul dintre cele mai intens mediatizate scandaluri din înalta societate a Italiei, a fost eliberată din închisoare în 2016.



Maurizio Gucci, care a ocupat pentru o vreme funcţia de director general al casei Gucci, a fost împuşcat mortal de un asasin plătit în faţa birourilor companiei sale în anul 1995, precizează Press Association.



Patrizia Reggiani a fost condamnată pentru orchestrarea acelui asasinat. Încercând să obţină o anulare a verdictului, cele două fiice ale sale au declarat în instanţă că o tumoare cerebrală a afectat comportamentul mamei lor.



Ridley Scott va regiza şi va produce acest lungmetraj, a cărui dată de lansare nu a fost deocamdată anunţată.



Proiectul reprezintă primul lungmetraj de pe agenda cântăreţei pop Lady Gaga - o artistă cu origini italiene, dar născută la New York - după debutul ei pe marele ecran în "A Star Is Born", un film regizat şi produs de Bradley Cooper, care a interpretat şi rolul principal masculin.



Pentru interpretarea sa din pelicula "A Star Is Born", Lady Gaga a fost nominalizată la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal", însă trofeul a fost câştigat de Olivia Colman, protagonista filmului "The Favourite". Lady Gaga a câştigat în cele din urmă premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original cu single-ul "Shallow", inclus pe coloana sonoră a filmului "A Star Is Born".



Cel mai recent film regizat de Ridley Scott a fost thrillerul poliţist "All the Money in the World" (2017). Renumitul regizor britanic a fost nevoit în ultimul moment să filmeze din nou anumite scene din această peliculă, după ce Kevin Spacey, concediat de producători în urma unor acuzaţii de comportament sexual indecent, a fost înlocuit cu actorul Christopher Plummer. AGERPRES