Laureată a concursului ”Regina Elisabeta” – Bruxelles în acest an, IOANA CRISTINA GOICEA invitată la Sala Radio!

Tinerii muzicieni români premiați la cele mai importante competiții internaționale și deveniți staruri ale marilor scene de concert ale lumii sunt o carte de vizită extraordinară pentru România.

Vineri, 18 octombrie (19.00), publicul bucureștean are ocazia de a o asculta la Sala Radio pe tânăra violonistă IOANA CRISTINA GOICEA, care a este laureată, în acest an, la doar 26 de ani, a concursului ”Regina Elisabeta” de la Bruxelles, una dintre cele mai prestigioase competiții de gen din lume! Sub bagheta dirijorului NAYDEN TODOROV, votat în Bulgaria ca muzicianul anului 2018, și alături de Orchestra Națională Radio, IOANA CRISTINA GOICEA va interpreta Concertul nr. 1 în sol minor pentru vioară şi orchestră, semnat de compozitorul german MAX BRUCH.

Provenită dintr-o familie de muzicieni români, Ioana Cristina Goicea și-a desăvârșit studiile în Germania și se mândrește cu un palmares internațional impresionant. În 2017 a câștigat premiul I la prestigioasa competiție de vioară ”Michael Hill” din Noua Zeelandă. A obținut, de asemenea, premiul I la concursurile internaționale ”Johannes Brahms” – 2013, în Austria și ”Andrea Postacchini” – 2012, în Italia. Ioana cântă pe o vioară Gianbattista Guadagnini (Parma, 1761), oferită de fundația Deutsche Stiftung Musikleben - Hamburg.

Programul serii va debuta cu Uvertura Hebridele, creație a altui important compozitor romantic, FELIX MENDELSSOHN, inspirată de o călătorie a compozitorului în Insulele Britanice, pe coasta Scoției, unde se află spectaculoase peșteri de bazalt negru, ce au stârnit imaginația sa. Concertul se va încheia cu Simfonia nr. 4 de BRAHMS, ultima simfonie compusă de acesta, a cărei premieră absolută a dirijat-o chiar Brahms, în Germania, în 1885.

NAYDEN TODOROV a fost distins cu numeroase premii precum: Crystal Prize (în 2005 şi 2006), Premiul Rotary Club Viena, Premiul Slovak Music Found, Premiul Portativul de Aur pentru promovarea muzicii bulgare, Premiul Fundaţiei Georg Wechter – Elveţia. A studiat dirijatul la Universitatea de Muzică şi Artele Spectacolului din Viena și în perioada 1996-1997, în calitate de invitat al Fundaţiei Leonard Bernstein din Ierusalim, a participat la cursuri de pregătire profesională.

Nayden Todorov a fost dirijor permanent al Israel Northern Symphony Orchestra Haifa și consultant artistic al Festivalului internaţional de muzică de cameră din Los Angeles. În perioada 2004-2005 a ocupat poziția de dirijor principal invitat al Orchestrei Filarmonicii din Sofia, între 2005-2017 a fost director al Operei de Stat din Ruse, iar din 2017 este director al Filarmonicii din Sofia.

Violonista IOANA CRISTINA GOICEA a concertat ca solistă cu Belgian National Orchestra, Antwerp Symphony, Auckland Philharmonia, Indianapolis State Orchestra, Baden-Baden Philharmonic, Südwestdeutsche Philharmonie, Norddeutsche Philarmonie, Filarmonica George Enescu, Orchestra Naţională şi Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Naţională de Tineret etc., precum şi cu toate orchestrele simfonice din România.

În 2015 a câştigat, împreună cu pianistul Andrei Banciu, premiul al doilea şi „Young Award” la concursul internaţional de muzică de cameră de la Trieste. În 2016 a fost invitată să participe la prestigioasa Academie de Muzică de Cameră „Heidelberger Frühling” din Germania şi în 2017 a debutat în cadrul turneului „New Masters on Tour”, împreună cu pianistul Andrei Banciu, la Concertgebouw Amsterdam şi la Filarmonica din Bratislava.

Ioana Cristina Goicea s-a născut în Bucureşti, în 1992, într-o familie de muzicieni, şi a studiat cu profesorii Mariana Sîrbu, Ştefan Gheorghiu, Petru Munteanu, iar în prezent urmează cursurile Universităţii de Muzică şi Teatru din Hanovra.