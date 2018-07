Lidia Buble, în lacrimi la Next Star: „Nu am auzit niciodatã aşa ceva!”

O nouã searã încãrcatã de emoţii şi trãiri puternice îi aşteaptã sâmbãta aceasta pe cei trei juraţi ai show-ului “Next Star”, de la Antena 1. Lidia Buble, Pepe şi Dorian Popa, dar şi prezentatorul emisiunii, Dan Negru, vor fi vizibil impresionaţi de povestea micuţei Alexandra, o fetiţã de 14 ani din Covasna, pe care viaţa a încercat-o din greu.

Pe când era doar un bebeluş, maica stareţã Serafima de la Mãnãstirea Mãrcuş a luat-o din maternitatea în care fusese abandonatã chiar de mama sa şi adusã la mãnãstire, loc în care Alexandra a crescut alãturi de alte fetiţe înfiate, pe care le considerã surorile ei. “Dacã aş da timpul înapoi, aş alege aceeaşi soartã!”, spune hotãrât Alexandra, care o iubeşte enorm pe mãicuţa care i-a acordat dreptul la o viaţã noua: “Mami este viaţa mea!”, îi mai spune copila. La un moment dat, din motive necunoscute, corpul ei a încetat sã se dezvolte normal şi deşi au cerut ajutorul medicilor, nu s-a putut face nimic.

Momentul pregãtit de Alexandra alãturi de marele naist Nicolae Voiculeţ îi va impresiona foarte tare pe cei trei juraţi. Cu ochii în lacrimi, Lidia îi va spune: „Astãzi am fãcut cunoştinţã cu toaca. Am sã fiu sincerã şi am sã spun cã pânã acum nu ştiam ce e aceea o toacã, eu fiind de altã religie, cea penticostalã. La noi la bisericã, cel puţin la Deva, nu am auzit niciodatã aşa ceva. M-a emoţionat foarte tare!”.

Dan Negru îi va face şi el o destãinuire micuţei: „Am sã-ţi spun un secret, nu l-am spus niciodatã la tv: când eram mic, bunica mã ducea la bisericã, iar preotul din Timişoara m-a învãţat sã bat toaca”, va povesti prezentatorul Next Star. Întregul moment emoţionat va putea fi urmãrit sâmbãta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, când telespectatorii vor putea afla şi cine sunt ceilalţi copii talentaţi care vor lupta pentru trofeul „Next Star”.