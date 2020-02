Madonna a anulat alte două concerte programate la Londra în cadrul turneului ''Madame X''

Cântăreaţa americană Madonna a anulat alte două concerte pe care le avea programate la Londra în cadrul turneului mondial "Madame X" spunând că are nevoie de timp pentru a se recupera în urma ''multiplelor leziuni'', informează Press Association.



Artista, în vârstă de 61 de ani, a prezentat scuze fanilor săi de pe Instagram, pe care i-a anunţat că nu va putea susţine cele două concerte care urmau să aibă loc la London Palladium.



Cântăreaţa a anulat deja o serie de concerte din turneul său "Madame X" din cauza unei accidentări.



"După cum ştiţi cu toţii, am suferit multiple leziuni şi a trebuit să anulez spectacole ca să am mai mult timp pentru recuperare", a scris cântăreaţa pe platforma de socializare.



Madonna a adăugat că ''susţinerea a trei spectacole consecutive este prea mult pentru corpul meu'' şi că trebuie să se odihnească după cele două concerte susţinute.



Concertele anulate erau programate pentru datele de 4 şi 11 februarie.



"Este o minune că am reuşit atât de mult, dar are legătură cu faptul că fac şase ore de recuperare în fiecare zi. Tei ore înainte de concert şi trei ore după, folosind mai multe feluri de terapii".



"Totodată am trecut la pantofi fără toc şi am modificat coregrafia dificilă din unele părţi ale spectacolului. Acest lucru m-a ajutat foarte mult, dar tot trebuie să am grijă şi, bineînţeles, odihna este cel mai bun tratament", a mai scris cântăreaţa.



"Nu vreau să mai anulez niciun spectacol şi sunt hotărâtă să merg până la capăt dacă sunt cumpătată"



Madonna a anulat un alt concert în Londra, precum şi unul în Lisabona din cauza aceleiaşi accidentări.



Artista a anulat de asemenea trei spectacole în Boston, Massachusetts (SUA), în decembrie şi noiembrie, după ce a declarat că are ''dureri îngrozitoare''.

