Madonna a înfuriat publicul după așa-zisul omagiu adus Arethei Franklin, în cadrul MTV Awards

Madonna a provocat furie pe reţelele de socializare după ce omagiul pe care trebuia să-l aducă luni seara în cadrul galei MTV Video Music Awards "reginei muzicii soul", Aretha Franklin, s-a dovedit un discurs despre ea însăşi, notează Daily Mail.



În alocuţiunea de 10 minute, prevăzută să onoreze viaţa şi realizările legendarei artistei decedate săptămâna trecută în urma unui cancer pancreatic la vârsta de 76 de ani, Madonna a ales să vorbească despre începuturile carierei sale de cântăreaţă şi dansatoare, concetrându-se aproape exclusiv pe anecdote legate de propria sa viaţă.



Artista a povestit publicului despre suişurile şi coborâşurile îndelungatei sale cariere, întorcându-se la Aretha doar pentru a menţiona că a intrepretat unul din cântecele acesteia ("(You make Me Feel Like) A Natural Woman" ) în cadrul unei audiţii pentru doi producători de discuri francezi.



Imediat, reţelele de socializare au fost invadate de critici care invocau egocentrismul Madonnei şi faptul că vedeta nu a vorbit suficient despre personalitatea pe care fusese invitată să o omagieze.



Mai multe staruri, printre care actriţa Ariel Winter. cantautoarea Kandi Burruss, sau prezentatorul radio Charlamagne Tha God, au criticat prestaţia Madonnei, îndoindu-se că discursul său a fost unul despre Aretha Franklin.



"Deci... este acesta un omagiu pentru Aretha? Sau doar profiţi de oportunitate pentru a vorbi despre tine?", a scris Ariel Winter, una dintre vedetele serialului "Modern Family" pe Instagram.



"Tot discursul a fost despre ea când trebuia să fie despre Aretha Franklin", a protestat şi cantautoarea Kandi Burruss pe Instagram stories.AGERPRES