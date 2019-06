Madonna va susține un concert dedicat comunității LGBT

Vedeta pop Madonna va încheia cu un concert, în data de 30 iunie, manifestările organizate cu ocazia WorldPride 2019, care vor marca împlinirea a 50 de ani de la incidentele violente din 1969 ce au izbucnit în barul Stonewall Inn între Poliţia din New York şi comunitatea LGBT, considerate adeseori ca începutul luptei pentru drepturile gay, relatează EFE.



Anunţul a fost făcut prin intermediul unui videoclip, difuzat luni în cadrul emisiunii matinale "Today" a postului NBC, în care au fost prezentate numeroase mesaje publicate pe reţelele de socializare, prin care fanii i-au cerut celebrei cântăreţe americane să susţină un concert pentru a marca cinci decenii de la apariţia paradelor gay (Gay Pride, n.r.) în cadrul colectivităţii LGBT.



"Vrem să o facem cu dragoste", a transmis Madonna în această înregistrare video, difuzată şi pe reţelele de socializare, în spiritul cunoscutelor sale mesaje dedicate diversităţii.



Madonna a fost considerată încă de la începutul carierei sale o susţinătoare de marcă a mişcării gay, datorită textelor unor cântece precum "Vogue" şi "Like a Virgin" şi videoclipurilor sale dedicate drepturilor acestei colectivităţi.



Concertul ei din 30 iunie va marca finalul petrecerii "Pride Island", un eveniment care se va desfăşura timp de două zile şi care o va avea ca invitată, în ziua deschiderii sale de pe 29 iunie, pe cântăreaţa americano-jamaicană Grace Jones.



Biletele pentru acest festival s-au vândut în martie, dar unele tichete mai pot fi cumpărate pe site-urile de revânzare la preţuri astronomice. Concertul Madonnei va avea loc la două săptămâni după lansarea pe 14 iunie a noului său material discografic, "Madame X", un album conceptual în care cântăreaţa îşi atribuie rolul de spion internaţional.



"Medellin", primul single extras de pe cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei, în care artista a colaborat cu cântăreţul columbian Maluma, are deja peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube.

AGERPRES