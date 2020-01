Mariah Carey, printre artiștii incluși în Songwriters Hall of Fame 2020

Cântăreaţa Mariah Carey se află printre artiştii care vor fi incluşi în Songwriters Hall of Fame, cu prilejul unei ceremonii desfăşurate pe 11 iunie la Marriott Marquis Hotel din Manhattan.



Pe lista muzicienilor recompensaţi cu ocazia ceremoniei din 2020 se mai află Steve Miller, The Neptunes - un duo de producători muzicali alcătuit din Pharrell Williams şi Chad Hugo - The Isley Brothers, alături de colaboratorul permanent, Chris Jasper. Rick Nowels, William (Mickey) Stevenson şi Eurythmics - duoul pop din care fac parte Annie Lennox şi Dave Stewart - completează lista artiştilor celebraţi la gala din acest an.



Muzicienii sunt eligibili pentru a fi incluşi în Songwriters Hall of Fame la 20 de ani de la prima lansare comercială. Potrivit organizatorilor, candidaţii trebuie să aibă ''un portofoliu notabil de melodii'' astfel încât candidatura lor să fie luată în considerare.



"Nu-mi vine să cred... Songwriters Hall of Fame!!!!", a scris Carey pe Twitter după aflarea veştii. "Este cu adevărat una dintre cele mai important distincţii din cariera mea. Sunt atât de mândră şi de recunoscătoare că mă aflu în compania unor cântăreţi legendari - atât cei incluşi anterior, cât şi incredibila promoţia din 2020!"



Carey (49 de ani) s-a lansat pe scena muzicală în 1989 cu single-ul de debut ''Vision of Love'', care a devenit apoi una dintre cele 19 piese ale sale ajunse numărul unu, un record pentru un artist solo, devansat doar de The Beatles, cu 20 de piese ajunse în fruntea clasamentelor.



Mariah Carey a fost recompensată cu cinci premii Grammy, iar printre cele mai cunoscute hituri ale sale se numără ''We Belong Together'', ''Fantasy'', ''Always Be My Baby'' şi ''Hero''. Luna trecută, celebra piesă din 1994 ''All I Want for Christmas is You'' a ajuns pentru prima dată pe prima poziţie în topul Billboard, la 25 de ani după lansare.

AGERPRES