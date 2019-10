Marin Cazacu și Violoncellissimo încep turneul național „Clasic la puterea a treia” pe 3 octombrie

Turneul naţional extraordinar „Clasic la puterea a treia”, realizat de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu cu octetul Violoncellissimo îşi propune între 3 şi 11 octombrie o incursiune sonoră unică în lumea violoncelului, prin intermediul unui repertoriu divers şi spectaculos, de la clasic la contemporan. Turneul va trece prin 6 oraşe ale ţării – Tulcea, Piteşti, Alba Iulia, Arad, Bucureşti şi Bistriţa și îi va avea în prim plan pe violoncelistul şi profesorul Marin Cazacu şi discipolii săi, pe scurt Violoncellissimo, într-un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

În 2019, turneul Clasic la puterea a treia înseamnă povestea unei familii profesionale. O familie compusă din muzicieni – elevii şi studenţii maestrului Cazacu – familie cu un număr de membri în permanentă modificare, o familie ce poartă numele VIOLONCELLISSIMO şi poate aduce pe scenă de la 4 la 100 de violoncelişti.

În această formulă flexibilă şi mereu surprinzătoare, familia “extinsă” Cazacu a cucerit scenele de la noi şi din afară – cu recente apariţii notabile la Paris, Luxemburg, Bruxelles, Beijing şi Washington, dar şi într-o apariţie surprinzătoare în finala de la… Românii au talent.

Marin Cazacu declara înainte de a începe acest turneu : ”Clasic la puterea a treia – Violoncellissimo intenționează să transmită acea îmbinare între dragostea și căldura familială și dragostea pentru muzica clasică. Noi trăim muzica în atmosfera dintr-o familie fericită, care dorește să împărtășească si altora dragostea pentru arta sunetelor, în general, pentru că programul muzical ales include lucrări foarte diverse, pentru că ne-am dorit să prezentăm acum cât mai multe dintre posibilitățile de expresie ale violoncelului. De aceea am inclus în program piese celebre de muzică clasică, dar și lucrări românești sau transcriptii din repertoriul de divertisment, jazz sau chiar rock. Vom străbate țara la prpriu de la Est la Vest și de la Sud la Nord. La Tulcea am mai fost și ne face o mare bucurie să ne întoarcem, la Pitești și Bistrița vom fi pentru prima dată, la Alba Iulia și Arad vom fi încântați să cântâm în orașele unora dintre colegii noștri, membri ai ansamblului, cu un plus de emoție. Chiar dacă la București am mai cântat, pe scena Sălii Radio vom apărea pentru prima dată.”

În acest turneu național în premieră, VIOLONCELLISSIMO va aduce în fața publicului, alături de Marin Cazacu o parte dintre cei mai buni tineri violonceliști din România, artiști care au deja la activ numeroase prezențe naționale și internaționale de mare succes, formula de turneu fiind Ella Bokor, Ștefan Cazacu, Mircea Marian, Radu Sinaci, Octavian Lup, Horațiu Ludușan, Adrian Precup și Marin Cazacu.

Deseori muzicienii își îndreaptă copiii spre studiul artei sunetelor, dar nu întotdeauna aceștia moștenesc talentul părinților. Uneori, atunci când această moștenire există, se întâmplă ca tinerii să își depășească părinții, în virtutea unor legi nescrise. Acelaşi fenomen se întâmplă cu profesorii care îşi îndrumă elevii în lumea artei. Uneori elevii devin mai celebri decât profesorii. Dar, întotdeauna, se bucură să se adune duminica, în jurul mesei, alături de mentorul lor şi să cânte. O duminică simbolică, în 2019 purtând numele de Turneul naţional extraordinar Violoncellissimo, sub genericul Clasic la puterea a treia.