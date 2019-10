Marin Cazacu şi Violoncellissimo încheie turneul naţional „Clasic la puterea a treia” pe 11 octombrie

Turneul naţional „Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo” se încheie pe 11 octombrie la Bistriţa. Violoncelistul Marin Cazacu declara după primele concerte : "Ne apropiem de finalul turneului naţional extraordinar Violoncellissimo şi alături de foştii mei studenţi şi actuali tineri colegi pot spune că am petrecut deja o săptămână “de foc". În acest turneu am străbătut efectiv ţara de la est la vest şi de la sud la nord, iar publicul pe care l-am întâlnit a fost pe cât de diferit, pe atât de plin de căldură. Parcă am trăit într-un fel de road movie, a cărui coloană sonoră am cântat-o în mai multe versiuni."

Turneul naţional „Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo” şi-a propus o incursiune sonoră în lumea violoncelului prin intermediul unui repertoriu divers şi spectaculos, de la clasic la contemporan. Turneul naţional a trecut prin 6 oraşe ale ţării – Tulcea, Piteşti, Alba Iulia, Arad, Bucureşti şi Bistriţa și i-a avut în prim plan pe violoncelistul şi profesorul Marin Cazacu şi discipolii săi, pe scurt Violoncellissimo, într-un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

În 2019, Clasic la puterea a treia a însemnat o familie… profesională. O familie compusă din muzicieni - elevii şi studenţii maestrului Cazacu - familie cu un număr de membri în permanentă modificare, o familie ce poartă numele VIOLONCELLISSIMO şi poate aduce pe scenă de la 4 la 100 de violoncelişti. În această formulă flexibilă şi mereu surprinzătoare, familia “extinsă” Cazacu a cucerit scenele de la noi şi din afară – cu recente apariţii notabile la Luxemburg, Bruxelles şi Washington, dar şi într-o apariţie surprinzătoare în finala de la… Românii au talent.

De mult timp aşteptam ca Violoncellissimo să întreprindă un turneu național. Nu doar pentru faptul că de la concertele lor publicul pleacă entuziasmat, ci poate mai ales pentru faptul că sunt exemplul viu al succesului dat de combinația dintre profesionalism, prietenie, dialog între generații și multă veselie… o combinație devenită rarisimă în România ! Publicul din România a avut ocazia de a aplauda nu doar pe opt dintre cei mai buni violonceliști din România, cât rezultatele extraordinare la care duce excelenta relație dintre Maestru și Discipoli. Marin Cazacu, Maestrul şi profesorul celorlalți şapte membri ai minunatului Violoncellissimo a întemeiat această formație, care poate avea un număr variabil de instrumentiști, ca pe o extensie a cvartetului Cellissimo, cu care a avut de asemenea mari succese în țară și peste hotare.

Ceea ce a putut fi ascultat și văzut în turneul naţional Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo, a fost o strălucitoare pledoarie pentru posibilitățile nebănuite de expresie muzicală ale violoncelului, prin intermediul unor calități de virtuozitate nu de puține ori uluitoare, printr-un program incursiune nu doar în istoria muzicii clasice, ci a mai multor genuri, într-un buchet muzical plin de culoare, savoare și bucurie de a trăi.