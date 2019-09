Metallica îşi amână turneul mondial

Fanii din Australia şi Noua Zeelandă ai trupei rock Metallica vor trebui să mai aştepte înainte de a putea să îşi vadă formaţia preferată evoluând din nou pe scenă, întrucât membrii acestui grup american au anunţat vineri seară că îşi amână concertele programate în cele două ţări din emisfera sudică, deoarece solistul James Hetfield s-a internat într-o clinică specializată în tratarea dependenţei, informează DPA.



Rockerii americani au declarat că "regretă cu adevărat" faptul că au trebuit să facă acest anunţ oficial, ce a fost publicat pe Twitter vineri seară. Mesajul a fost difuzat şi pe site-ul oficial al trupei americane.



"Aşa cum ştiţi probabil mulţi dintre voi, fratele nostru James se luptă cu dependenţa, din când în când, de mai mulţi ani. Din păcate, el a fost nevoit acum să se înscrie într-un program de tratare a dependenţei", au scris colegii lui de trupă, Lars Ulrich, Kirk Hammett şi Robert Trujillo.



"Suntem devastaţi de faptul că am creat această neplăcere pentru mulţi dintre voi, în special pentru cei mai loiali fani ai noştri, care au străbătut distanţe mari pentru a asista la show-urile noastre", au adăugat membrii trupei Metallica.



Potrivit site-ului formaţiei americane, opt concerte erau programate între 17 octombrie şi 2 noiembrie în această zonă a lumii: şase în Australia şi două în Noua Zeelandă.



Metallica i-a informat pe fanii care au cumpărat bilete la acele concerte că vor primi contravaloarea acestora şi că formaţia americană intenţionează să revină în Australia şi în Noua Zeelandă "imediat ce sănătatea (membrilor trupei, n.r.) şi programul grupului vor permite acest lucru".





Toţi cei patru membri ai trupei Metallica au trecut de vârsta de 50 de ani. Al cincilea album de studio al grupului, "Metallica", lansat în 1991, s-a vândut în peste 30 de milioane de copii pe plan mondial.



Potrivit usatoday.com, James Hetfield, în vârstă de 56 de ani, a vorbit public, în trecut, despre dependenţa sa de alcool şi substanţe ilicite. Încercările sale de a învinge dependenţa au fost detaliate în 2004 în filmul documentar "Metallica: Some Kind of Monster", care a prezentat momentul în care James Hetfield a părăsit trupa pentru a se interna într-o clinică de dezintoxicare, în 2001.



În 2016, în timp ce participa la podcastul "Joe Rogan Experience", James Hetfield a dezvăluit că "frica a fost un mare factor motivaţional", care l-a inspirat să renunţe la consumul abuziv de alcool. La acea vreme, celebrul rocker american a dezvăluit că nu mai consumase de 15 ani alcool şi substanţe care generează dependenţă.



James Hetfield şi soţia lui, Francesca Tomasi, sunt căsătoriţi din 1997. Cuplul are trei copii, două fiice şi un fiu: Cali Tee, în vârstă de 21 de ani, Castor Virgil, în vârstă de 19 ani, şi Marcella Francesca, în vârstă de 17 ani. AGERPRES