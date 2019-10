Mihaela Marinova, una dintre cele mai mari artiste din Bulgaria, lansează piesa Now or never

La doar 21 de ani, Mihaela Marinova este deja una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicală din Bulgaria. Cariera sa a început ca finalist în cel de-al treilea sezon „X Factor” Bulgaria. În 2017, a câștigat ediția bulgară a formatului „Your face Sounds Familiar”, care a consolidat statutul ei drept un artist ușor recognoscibil. Mihaela a continuat să se dezvolte, iar single-urile sale au ajuns virale și au ocupat primele locuri în topurile airplay din Bulgaria. Printre acestea se numără „Stapka Napred”, ”Ne Ti Li Stiga”, „Edin Sreshtu Drug”, „Listata Padat” și „Tiempo”.

Clipul de la piesa „Tiempo” a ajuns în playlistul MTV Dance și a devenit unul dintre cele mai difuzate videoclipuri de pe canalul TV. Piesa a fost prima colaborare a Mihaelei cu producatorul român Cristian Tarcea-Monoir. Ca urmare a succesului „Tiempo”, artista a avut o a doua sesiune alături de el și împreună au produs piesa „Now or Never”. Versiunea bulgară a piesei, „Samo Teb”, a fost lansată pe 15 august și a ajuns direct pe locul 3 în topul airplay din Bulgaria.

”Videoclipul spune povestea unei iubiri virtuale. Este un proiect foarte personal pentru mine, așa cum dragostea la distanță este o parte din viața mea în prezent. Filmarea videoclipului a fost o provocare, mai ales cadrele din ploaie. 10 metri cubi de apă rece ca gheața au curs peste mine și peste actorul din clip, însă am ascuns foarte bine faptul că ne era extrem de frig. Am reușit să facem asta și așa am obținut una dintre cele mai pasionale scene”.