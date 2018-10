Mihail, invitat să cânte piesa „Who You Are” la concertul anual de Crăciun de la Vatican

Unul dintre artiștii cu cea mai spectaculoasă ascensiune a ultimilor ani, Mihail, impresionează prin performanțele atinse în domeniul muzical, într-un timp foarte scurt. Artistul care a avut un parcurs uimitor s-a bucurat în acest an de un binemeritat succes internațional. El a cucerit piața muzicală din Italia, unde a avut mai multe concerte în această vară, dar și pe cea din Polonia.

Recent, el a fost invitat la concertul anual de Crăciun de la Vatican, ce va avea loc anul acesta pe 15 decembrie. Ajuns la a 26-a ediție, evenimentul a găzduit de-a lungul anilor artiști precum Patti Smith, Bryan Adams, Al Bano, Tom Jones și Lauryn Hill.

Evenimentul se adaugă unei liste impresionante de apariții TV ale artistului de origine basarabeană. Mihail a fost invitat să cânte piesa „Who You Are” atât în finala emisiunii „The Voice”, cât și în cadrul emisiunii „Che Tempo Che Fa” a postului de televiziune Rai 1, cel mai bine cotat talk-show din Italia din punct de vedere al audiențelor, urmărit de 4 milioane de telespectatori în timpul interpretării live (https://youtu.be/KAhs4FA0wpA). Tot în această țară, artistul a ocupat locul I în Italian Airplay Charts și Italian Indie Charts, dar și în topul iTunes Italy. Cu „Who You Are” Mihail a câștigat discul de aur în Italia și trofeul „Top Of The Top” din cadrul festivalului Sopot din Polonia.

„Who You Are”: https://www.youtube.com/watch?v=eXBBmJTFuYs

În 2018, Mihail a venit cu o nouă direcție muzicală și un nou concept de show, un mix de muzică electronică, alternativ și pop marcat de lansarea conceptului „End Of Summer Session”, ce include piese ca „Slow Train”, „Guess It’s On You” si „Intro”.

„End Of Summer Session”: https://www.youtube.com/watch?v=D_Fwjr813n4&t=415s



De origine rusă, Mihail Sandu a crescut în Republica Moldova și, încă din copilărie, s-a îndreptat spre domeniul artistic. A studiat timp de șapte ani pianul, a învățat să cânte și la chitară, însă în liceu a ales pictura. La facultate, deși i-ar fi plăcut să se reîntoarcă la muzică, a considerat că nu va avea perspective muzicale în Chișinău. Astfel, i s-a părut mai potrivit designul, pe care l-a văzut ca pe o provocare. Mutarea în România, la Cluj, a venit tot datorită studiilor și după doi ani în care a acumulat aici informații noi din acest domeniu, a plecat cu o bursă în Polonia, la Cracovia, unde și-a continuat studiile în design grafic și în fotografie. Așa s-a născut proiectul „I had a dream” ce i-a avut ca protagoniști pe diverși oameni ai străzii, fotografiile fiind expuse mai târziu într-o galerie din Cluj.

Chitara l-a însoțit peste tot, la fel și muzica, iar primul său single s-a numit „Dans nocturn”. A devenit cunoscut cu „Mă ucide ea”, un mix de funk, blues și pop, piesa fiind desemnată a doua cea mai difuzată piesă din 2016, acumulând pâna în momentul de față aproape 70 de milioane de vizualizări pe YouTube. Influențele indie-alternative din creațiile sale au apărut odată cu „Simt că ne-am îndepărtat”, piesa reprezentând primul pas spre „reinventarea” artistului, direcție ce avea să se continue prin single-ul „Who You Are”.