Missy Elliott a devenit prima interpretă de rap inclusă în Songwriters Hall of Fame

Cântăreaţa americană Missy Elliott a devenit joi seară prima interpretă de muzică rap inclusă în "panteonul compozitorilor", Songwriters Hall of Fame, în cadrul unei ceremonii organizate la New York şi în timpul căreia au fost recompensaţi mai mulţi artişti, inclusiv cântăreţul folk Yusuf (Cat Stevens), informează AFP.



Vizibil emoţionată, artista americană - al cărei nume real este Melissa Elliott - a primit acest trofeu de la Queen Latifah.



Înainte de înmânarea recompensei, organizatorii Songwriters Hall of Fame au difuzat o înregistrare video în care Michelle Obama a dezvăluit că este o mare admiratoare a acestei interprete rap, în vârstă de 47 de ani, originară din statul american Virginia.



Cântăreaţa Izzo şi solista rap Da Brat i-au adus apoi un omagiu pe scenă, interpretând coveruri ale unora dintre piesele sale.



Înainte de Missy Elliott, doi interpreţi de rap - Jermaine Dupri (2018) şi Jay-Z (2017) - au fost deja incluşi în Songwriters Hall of Fame.



Missy Elliott a avut mai întâi succes ca producătoare şi autoare de piese interpretate de alţi artişti, înainte de a se lansa într-o carieră solo.



A colaborat cu producătorul Timbaland, care a influenţat, parţial, stilurile hip-hop şi R&B abordate de ea în anii 1990, lucrând apoi Aaliyah şi Destiny's Child.



În cadrul colaborării sale cu Timberland, Missy Elliott şi-a lansat albumul de debut, "Supa Dupa Fly", în 1997, ce a inclus single-ul "The Rain", care a propulsat-o în rândul marilor personalităţi ale muzicii rap americane.



A lansat multe albume şi single-uri de mare succes după anii 1990, precum "Work It", "Hot Boyz" şi "Get Ur Freak On", care conţineau adeseori colaborări muzicale cu invitaţi de prestigiu.



În cadrul galei de joi seară, organizatorii Songwriters Hall of Fame au premiat alţi cinci compozitori, inclusiv pe cântăreţul Yusuf, cunoscut în trecut sub numele de Cat Stevens, autorul unor piese devenite clasice, precum "Wild World".



Ceilalţi artişti premiaţi au fost John Prine, Jack Tempchin, Dallas Austin şi Tom T. Hall.



Cântăreţul Justin Timberlake a primit un premiu special - Contemporary Icon Award -, atribuit compozitorilor şi interpreţilor deveniţi "legende" ale muzicii moderne.

