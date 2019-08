Momente spectaculoase cu Zoli Toth pe scena Festivalului Cerbul de Aur 2019

Muzicianul Zoli Toth aduce un spectacol plin de energie pe scena Cerbului de Aur! Artistul va deschide cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, în prima şi a doua seară de concurs - 22 şi 23 august. Momentele de intro, gândite alături de Dan Manoliu, regizorul artistic al festivalului, ne vor introduce în atmosfera unui show de avangardă şi vor aduce în atenţie, prin armonia muzicii, locuri frumoase şi oameni de valoare din România.

„De câte ori am fost invitat la Cerbul de Aur am venit cu un repertoriu şi un show nou. Provocarea se repetă şi în acest an. Rolul meu este să deschid festivalul cu un spectacol modern, în care vor fi implicaţi copii şi tineri care cântă, ţin ritmul, dansează, încearcă să implice spectatorii. Show-ul va fi inedit. În prima seară voi urca pe scenă alături de ansamblul de percuție Cantus Mundi, iar la spectacolul din 23 august voi fi în cu totul altă ipostază, alături de un cor format din 80 de copii. Show-ului meu spune o poveste despre natură, tradiţie, sportul românesc şi toate lucrurile frumoase care ne înconjoară. Încercăm astfel ca valorile autentice care reprezintă România să fie prezente pe scenă, într-un fel sau altul”, a spus Zoli Toth.

Printre surprizele pregătite: Ivan Patzaikin şi Ianis Hagi, care i s-au alăturat muzicianului, prin scurte secvenţe special filmate de echipa TVR, pentru un debut în forţă al Festivalului Cerbul de Aur 2019.

Zoli Toth a urcat de patru ori pe scena Festivalului Cerbul de Aur. „Prima experienţă am avut-o în 2001, la Nopţile Cerbului, un loc în care au cântat cei mai buni muzicieni din România, şi nu numai. Alături de formaţia Sistem, am fost de patru ori pe scena festivalului, fie în deschidere, fie în recital. Pentru un artist, Cerbul de Aur este festivalul etalon la care îţi doreşti să participi”, a adăugat Zoli.