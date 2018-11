MTV Europe Music Awards: Cântăreaţa Camila Cabello, favorita competiţiei

Cântăreaţa americană Camila Cabello, interpreta hitului ''Havana'', se află în duminică în poziţie de favorită la MTV Europe Music Awards (EMA) desfăşurată duminică în Bilbao, Spania, artista având şase nominalizări la această competiţie, relatează AFP.



Interpreta originară din Cuba, în vârstă de doar 21 de ani, a fost nominalizată la cele mai importante categorii, precum Cel mai bun cântec, Cel mai bun videoclip şi Cel mai bun artist.



Înainte de atribuirea trofeelor acordate pentru cele mai populare videoclipuri pe varianta europeană a acestui post de televiziune american de muzică, 2018 poate fi considerat deja un an foarte bun pentru Camila Cabello al cărei hit ''Havana'', alături de rapperul Young Thug, a ajuns în fruntea vânzărilor la sfârşitul lunii ianuarie în Statele Unite, în timp ce versiunea audio a piesei, fără videoclip, a fost accesată de peste 1,3 miliarde de ori pe YouTube.



La sfârşitul lui august, ea a obţinut două dintre cele mai prestigioase premii MTV Video Music Awards (VMA), trofeele acordate pentru videoclipurile muzicale cele mai populare în SUA, cel pentru Artista Anului şi pentru Videoclipul Anului.



În 2017, fosta componentă a grupului Fifth Harmony fusese deja recompensată cu premiul pentru cea mai bună artistă pop la MTV EMA. Aflată în fruntea nominalizărilor şi prezentă la şase categorii, cântăreaţa americană Taylor Swift nu a obţinut până la urmă niciun un trofeu la ceremonia desfăşurată la Londra.



Alături de Cabello, cântăreaţa americană Ariana Grande, rapperul texan Post Malone, rapperul canadian Drake şi artista britanică Dua Lipa sunt nominalizaţi la titlul de Cel mai bun artist.



Premiul pentru Cea mai bună melodie va fi disputat între Cabello cu ''Havana'', Ariana Grande cu ''No tears left to cry'', Post Malone cu ''Rockstar'', Drake cu ''God's Plan'' şi Bebe Rexha cu ''Meant to be''.



Ariana Grande şi Post Malone îi succed cântăreţei Camila Cabello în topul artiştilor cu cele mai multe nominalizări la aceste premii, câte cinci fiecare. Aceştia sunt urmaţi de Drake şi Dua Lipa, selectaţi la patru categorii



Marele câştigător la MTV EMA în 2017, cu trei distincţii printre care şi trofeul pentru Cel mai bun artist, cântăreţul canadian Shawn Mendes a primit anul acesta trei nominalizări, în special la categoria Cel mai bun artist pop.



DJ-ul francez David Guetta, nominalizat la titlul de Cel mai bun artist electro, sau Nicki Minaj, aflată în cursa pentru trofeul de la categoria hip-hop, vor evolua pe scena MTV Europe Awards din Bilbao în cadrul galei care va începe la ora locală 21:00 (20:00 GMT) şi a cărei amfitrioană va fi actriţa americană Hailee Steinfeld.



Bebe Rexha, Jason Derulo, Rosalita, Panic! at the Disco, Bastille şi Sofia Reyes vor cânta de asemenea live în cadrul ceremoniei.



Desfăşurată pentru prima oară în 1994, competiţia muzicală MTV EMA este unul dintre cele două evenimente importante organizate de MTV, alături de Video Music Awards (VMA), care se desfăşoară anual în Statele Unite începând din 1984.AGERPRES