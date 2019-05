Muzicianul grec Petros Klampanis susține un workshop gratuit de contrabas la Teatrelli

George Lizardos

„Unul dintre cei mai interesanți muzicieni ai generației sale”, potrivit All About Jazz, contrabasistul și compozitorul Petros Klampanis, care a concertat pe scene celebre precum Carnagie Hall din New York sau Lincoln Center, vine la Teatrelli pentru a susține un workshop de contrabas cu intrare liberă duminică, 26 mai, de la ora 12.

Cum îți găsești vocea ca artist, cum simți ritmul și interpretezi alături de o trupă de jazz?

Sunt doar câteva dintre întrebările esențiale la care va răspunde Petros Klampanis în cadrul workshop-ului suținut la Teatrelli (Piața Lahovari, Nr.7). Evenimentul se adresează atât muzicienilor, cât și celor pasionați de jazz care sunt curioși să afle mai multe despre procesul de creație al unui artist.

Workshop-ul susținut de contrabasist se va desfășura în limba engleză.

Tot pe 26 mai, de la ora 20, publicul este invitat să îl asculte live pe Petros Klampanis, pe scena Green Hours Jazz Fest, alături de Kristjan Randalu – pian și Bodek Janke – percuție. Workshop-ul este un eveniment conex al cunoscutului festival de jazz din București.

Un „as al contrabasului”, cum îl numește Bass Player Magazine, compozitorul și contrabasistul Petros Klampanis a crescut și s-a format în Grecia, la confluența dintre folclorul mediteranean și cel balcanic. În prezent artistul trăiește la New York, fiind într-o căutare permanentă de modalități unice de a integra în compozițiile sale elemente din genuri diferite, de la muzică clasică la pop. Klampanis a colaborat cu artiști de renume mondial, printre care: Snarky Puppy, Greg Osby, Jaques Morelenbaum, Shai Maestro, Gilad Hekselman, Ari Hoenig și Jean-Michel Pilc.

Pe lângă aparițiile pe numeroare scene din Statele Unite ale Americii, inclusiv celebrele Carnegie Hall, Lincoln Center și Blue Note Jazz Club din New York, Klampanis a concertat în cadrul unor festivaluri de renume ca Jazzahead! din Bremen, XJAZZ Festival din Berlin, Harlem Arts Festival, Megaron Mousikis Athinon, Megaron Mousikis Salonic, Onassis Cultural Centre NY sau Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre.

A fost distins cu premiul pentru Cel mai bun album live 2017 de Independent Music Awards pentru albumul Chroma.