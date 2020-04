MUZICIENI ROMÂNI LA ROMA. Stagiunea muzicală virtuală a Accademia di Romania in Roma

În perioada 16 aprilie – 24 iunie 2020, Accademia di Romania in Roma organizează, pe pagina de Facebook a instituției, proiectul Muzicieni români la Roma. Stagiunea muzicală a Accademia di Romania in Roma. Astfel, în cadrul acestei mini-stagiuni muzicale virtuale au acceptat invitația Accademia di Romania in Roma de a participa la acest proiect următorii muzicieni: violoniștii Remus Azoiței (România/Marea Britanie), Clara Cernat (România/Franța), Mălina Ciobanu (România/Germania), Gabriel Croitoru (România), Vlad Maistorovici (România), pianiștii Dana Ciocârlie (România/Franța), Mara Dobrescu (România/Franța), Thierry Huillet (Franța), Diana Ionescu (România), Horia Mihail (România), flautistul Matei Ioachimescu (România/Austria), violonceliștii Marin Cazacu (România) și Ștefan Cazacu (România), soprana Rodica Vica (România/Austria), pianista de jazz Ramona Horvath (România/Franța), acordeonistul Ghenadie Rotari (Republica Moldova/Italia) și Ansamblul Imago Mundi (România).

Proiectul se desfășoară în colaborare cu Asociația Culturală „Isvor” din București, Asociația Culturală Româno-Italiană „Propatria” din Roma, Centrul Național de Artă Tinerimea Română din București, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, Radio România Muzical și „Vibrate! Festival Brașov”. Stagiunea muzicală virtuală poate fi urmărită pe pagina de Facebook a Accademia di Romania in Roma: https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/

Pentru că a difuza cultura înseamnă a aduce actul cultural în fața publicului, a mijloci între artist și spectator și a crea premisele pentru comuniune, cu atât mai mult într-o perioadă în care contactul uman real este temporar limitat, Accademia di Romania in Roma a dorit să reunească într-o microstagiune muzicală, accesibilă tuturor, muzicieni români sau care îndrăgesc România. Prin intermediul unei rețele de socializare vom deschide publicului o fereastră către marea muzică clasică și contemporană și către interpreții ei, care ne-au oferit cu mare generozitate piese în înregistrări profesioniste sau în interpretări live care reușesc să comunice în aceeași măsură măiestria și căldura execuției artistice.

Program:

16 aprilie 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României): deschiderea mini-stagiunii muzicale

Clara Cernat (vioară, România/Franța) și Thierry Huillet (pian, Franța)

Piesă: Buenos Aires de Thierry Huillet

23 aprilie 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României)

Matei Ioachimescu (flaut, România/Austria)

Piesă: “Capriccio” de Joachim Andersen

30 aprilie 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României): Ziua Internațională a Jazzului

Ramona Horvath (pian jazz, România/Franța)

Piesă: Anema e Core de Salve D’Esposito (aranjament jazz Ramona Horvath)

4 mai 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României): 65 de ani de la dispariția lui George Enescu

Remus Azoiței (vioară, România/Marea Britanie)

Piesă: Lăutarul de George Enescu (înregistrare TVR Cultural)

9 mai 2020, ora 15:00(ora 16:00 ora României): Ziua Europei

Marin Cazacu & Ștefan Cazacu (violoncel, România)

Piesă: Sonata pentru 2 violoncele Jean Baptiste Barriere

În colaborare cu: Centrul Național de Artă Tinerimea Română din București

14 mai 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României)

Mara Dobrescu (pian, România/Franța)

Piesă: Nocturne Op. 54 n° 4

18 mai 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României): 285 de ani de la prima interpretare a ariei Agitata da due venti

(18 mai 1735, Teatrul San Samuele din Veneția)

Rodica Vica (soprană, România/Austria) & Venetia Antiqua Ensemble

Piesă: Agitata da due venti din opera Griselda de Antonio Vivaldi

În colaborare cu: Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția

27 mai 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României): 180 de la moartea lui Niccolò Paganini

Mălina Ciobanu (vioară, România/Germania)

Piesă: Capriciul 24 de Niccolò Paganini

4 iunie 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României): 111 ani de la nașterea lui Paul Constantinescu

Dana Ciocârlie (pian, România/Franța)

Piesă: Joc dobrogean de Paul Constantinescu

6 iunie 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României): 137 de ani de la moartea lui Ciprian Porumbescu

Gabriel Croitoru (vioară, România) și Horia Mihail (pian, România)

Piesă: Balada de Ciprian Porumbescu (înregistrare video COOLsound 100)

11 iunie 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României)

Ghenadie Rotaru (acordeon, Republica Moldova/Italia)

Piesă: Flight beyond the time de Petri Makkonen

În colaborare cu: Asociația Culturală Româno-Italiană PROPATRIA din Roma

21 iunie 2020, ora 16:00 (ora 17:00 ora României): Ziua Muzicii de la Roma 2020

Vlad Maistorovici (vioară, România) și Diana Ionescu (pian, România)

Concert transmis live de la Brașov, cu ocazia Zilei Muzicii de la Roma 2020, pe paginile de Facebook a: Accademia di Romania in Roma, Vibrate!Festival Brașov și Radio România Muzical

În colaborare cu: Vibrate! Festival Brașov, Radio România Muzical

24 iunie 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României): Ziua Universală a Iei

Ansamblul Imago Mundi (ansamblu instrumente vechi, România)

Piesă: Doina Oltului (înregistrare Asociația Culturală „Izvor”)

În colaborare cu: Asociația Culturală „Izvor”din București