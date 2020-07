Ne-a părăsit legenda muzicii și cinemaului, Ennio Morricone

Ne-a părăsit Ennio Morricone, Maestrul compozitor și director de Orchestră care, a contribuit în a face mare Cinemaul italian. Părintele coloanelor sonore devenite cult si recunoscute atat de ascultatori cât și de spectatori. Ennio Morricone a fost recompensat cu premiul Oscar în 2007 și 2016.

S-a deschis mitica „La Scala di Milano” pentru a aduce un omagiu maestrului Ennio Morricone.

Directorul Meyer a sosit cu o mașina de la Verona anunțând ridicarea cortinei după 133 de zile de închidere. Toată lumea purta măști și li s-a luat tuturor temperatura corporală.

„Este o frumoasă seară, emoționant să simți această sală întorcându-se din nou la viață. În tot acest timp dificil al pandemiei, am ascultat numai muzică reprodusă pe CD, dar subliniez încă o dată, nimic nu este mai emoționant decât live-ul. Muzica este magie.”

În sală au fost 600 de spectatori, un sfert din capacitatea cu care teatrul era obișnuit.

Pianista Beatrice Rana a atacat cu eleganță Valsul De Ravel, acompaniindu-l pe violoncelistul Mischa Maisky. Dar asta nu a fost totul. Au urmat cateva biss-uri din Andrea Chenier de Giordano, altul din Rigoletto, dar și din „Di Provenza, il Mar, il Soul” din ”La Traviata” și celebra temă muzicală din ”Nuovo Cinema Paradiso”, compusă de marele maestru Ennio Morricone. Așa a pornit seara, cu speranța că va fi un bun început.

În același timp, în Capela din Roma a avut loc o ceremonie privată a funerariilor. Au fost prezente aproximativ 40 de persoane din familie și prieteni, printre care și regizorul Giuseppe Tornatore.

„Suntem pictori, sculptori, muzicieni, actori, poeți, balerini. Suntem micuții tăi care adoră să trăiască pe aripile poeziei pentru a putea fi mai aproape de tine și pentru a-i ajuta pe frații săi să privească mai sus în cerul tău și mai adânc în inima lor.” Acestea au fost Rugăciunile artiștilor care au răsunat în Capelă.

Robert De Niro a trimis un mesaj în care afirma: „Fiecare parte din compozițiile sale era o surpriză. Am avut bucuria să joc în 4 din filmele cu coloana sonoră compusă de el, precum: „Novecento”(1976), regizat de Bernardo Bertolucci, urmat de ”C'era una volta in America”(1984), în regia lui Sergio Leone, „The Mission”(1986), regizat de Roland Joffé și „The Untouchables”(1987), în regia lui Brian De Palma. L-am iubit enorm.”

Mulți exponenți ai cinemaului american au trimis omagii, printre care: Quentin Tarantino și John Carpenter. De asemenea, și actori ca: Russell Crowe, Antonio Banderas...

Emoționat jazzistul Enrico Pieranunzi a cântat pe coloana sonoră a filmului „Nuovo Cinema Paradiso”. Franco Nero afirma: „Era precum Mozart, cult, dar popular”

„A fost un adevărat privilegiu să lucrez cu el. Regele e mort!”, ”Îmi aduc aminte că atunci când a venit să își ridice premiul Golden Globe l-am comparat cu Schubert și Mozart. E ultima dată când am lucrat cu el.” a subliniat Quentin Tarantino.

Sophia Loren aprecia: „Un om special ca și notele sale. Muzica sa este un miracol în această lume murdară.”

Dincolo de coloane sonore, Morricone era cunoscut și pentru muzica ușoară. El venea din zona muzicii clasice, a avangardei și a revoluționat chiar și muzica pop. Avea teoriile sale care erau geniale de multe ori. „Obiectivul meu era acela de a îmbogăți muzical fiecare film, chiar dacă era mediocru. Scopul era acela de a realiza o structură muzicală care să fascineze, să aibă autonomie, să stea în picioare singură, chiar dacă melodia nu avea nimic particular. Am încercat mereu soluții diverse. Am inventat sunetul verii. Nu scriu pentru succes. Muzica este intangibilă. Ea poate fi interpretată în diverse moduri. O competiție pentru o scenă de război poate fi interpretată și ca un fragment care acompaniază un dans frenetic. ”Pot să am în spate o sută de persoane, mie nu îmi pasă, sunt foarte concentrat.”, mărturisea acum câțiva ani la Festa del Cinema din Roma.

Concertele lui Morricone au avut întotdeauna ceva sacru, mistic. Încă de la prima notă în sala se lăsa liniștea atrăgând publicul. Melodiile lui sunt și astăzi legendă.

A realizat coloana sonoră pentru 3 melodii, precum: „Abbronzatissima”, „Il Peperone”, Guardo come dondolo”, care făceau parte din banalul colectiv al italienilor până la „Sapore di Sale, Sapore di Mare.”

De aceea, Ennio Morricone este iubit astăzi și de lumea rock-ului, pop-ului. Muzica sa era într-adevăr absolută și, de aceea, a fost atât de îndrăgită de generații diverse.

Întreaga lume la picioarele lui Ennio Morricone



Ennio Morricone s-a născut la 10 noiembrie 1928, la Roma. A studiat la Conservatorul de la Santa Cecilia, sub îndrumarea lui Goffredo Petrassi, unde a primit diploma de trompetă (1946) şi diploma în Compoziţie (1954). Lunga sa carieră artistică include o gamă largă de genuri de compoziţie, de la muzică absolută de concert la muzică aplicată, lucrând ca orchestrator, dirijor şi compozitor pentru teatru, radio şi cinema.

A scris primele sale lucrări de concert la sfârşitul anilor 1950, apoi a lucrat ca aranjor pentru RAI. Cariera de compozitor de muzică de film a început-o în 1961, cu filmul ''Il Federale'', regizat de Luciano Salce. Faima mondială i-a fost adusă de western-urile lui Sergio Leone: "A Fistful of Dollars" (1964), "For a Few Dollars More" (1965), "The Good, The Bad and The Ugly" (1966), "Once Upon a Time in The West" (1968) şi "A Fistful of Dynamite" (1971).

În 1965, s-a alăturat grupului de improvizaţii Nuova Consonanza. Din 1960, Morricone a înregistrat peste 450 de filme, în care a lucrat cu numeroşi regizori italieni şi internaţionali, printre care Sergio Leone, Gillo Pontecorvo, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Lina Wertmuller, Giuseppe Tornatore, Brian De Palma, Roman Polanski, Warren Beatty, Adrian Lyne, Oliver Stone, Margarethe Von Trotta, Henry Verneuil, Pedro Almodovar.

Cele mai faimoase filme ale sale (altele decât western-urile italiene) includ: "Bătălia de la Alger"; "Sacco şi Vanzetti"; "Cinema Paradiso"; "Legenda din 1900, Malena"; "De neatins"; "Once Upon a Time in America"; "Misiunea şi U-Turn".

Producţia sa muzicală include peste 100 de piese, compuse începând din 1946. Titlurile includ "Concertul pentru orchestră n.1" (1957); "Frammenti di Eros" (1985); "Cantata per L'Europa" (1988); "UT, per tromba, archi e percussioni" (1991); "Ombra di lontana presenza" (1997); "Voci dal silenzio" (2002); "Sicilo ed altri frammenti" (2007); "Vuoto d'anima piena" (2008).

În 2001, Ennio Morricone a început o intensă activitate concertistică, cu peste 100 de concerte în Europa, Asia, SUA, America Centrală şi de Sud.

Printre lucrările sale mai recente se numără partituri pentru serialul de televiziune ''Karol and The End of a Mystery'', ''72 Meters'' şi ''Fateless''. În secolul XXI, muzica lui Morricone a fost deseori folosită pentru televiziune şi film, inclusiv ''Kill Bill'' (2003) de Quentin Tarantino, ''Death Proof'' (2007), ''Inglourious Basterds'' (2009) şi ''Django Unchained'' (2012).

Pe parcursul îndelungatei sale cariere, a primit numeroase premii, între care amintim: Leul de Aur, un Oscar onorific "pentru contribuţiile sale magnifice şi multiple la arta muzicii de film" (2007), Oscarul pentru cea mai bună coloană sonoră (2016), Nastri D'argento, BAFTA, David Di Donatello, Globul de Aur, Grammy şi Premiul European De Film. De asemenea, a primit alte cinci nominalizări la Oscar, la categoria cea mai bună coloană sonoră, pentru filmele ''Days of Heaven'' (1978), ''The Mission'' (1986), ''The Untouchables'' (1987), ''Bugsy'' (1991) şi ''Malena'' (2000).

În domeniul înregistrărilor, Morricone a fost recompensat cu 27 de discuri de aur, şapte discuri de platină, trei plăci de aur şi premiul "Critica discografică" pentru muzica filmului "Il Prato". Coloana sonoră a filmului "The Good, The Bad and The Ugly" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame (2009), în timp ce Morricone a primit prestigiosul premiu Polar Music (2010).

În 2009, Preşedintele Republicii Franceze de atunci, Nicolas Sarkozy, a semnat decretul de numire a lui Morricone în grad de Cavaler în Ordinul Legiunii de Onoare.

În noiembrie 2013, Ennio Morricone a pornit într-un turneu mondial, pentru a celebra 50 de ani de carieră, având concerte în Moscova, Santiago, Berlin, Budapesta şi Viena, precum şi în oraşe din Chile sau din Ungaria. În toamna anului 2014, Morricone a participat la realizarea unui documentar despre propria sa viaţă, în regia lui Giuseppe Tornatore.

Turneul european ''My Life in Music'', desfăşurat în perioada februarie-martie 2015, a inclus 20 de concerte în 12 ţări, susţinute pe cele mai mari arene de pe continent şi s-a bucurat de un succes extraordinar.

În 2015, Morricone a colaborat cu regizorul Quentin Tarantino, pentru coloana sonoră a filmului ''The Hateful Eight'', care i-a adus premiile Oscar, BAFTA şi Globul de Aur la această categorie. Un an mai târziu, a semnat coloana sonoră pentru filmul ''The Correspondence'', în regia lui Giuseppe Tornatore. În noiembrie 2016, celebrul compozitor Ennio Morricone a susţinut, la vârsta de 88 de ani, un concert de binefacere la Vatican pentru oameni fără adăpost.

Sa mai reamintim faptul ca intre 2 si 9 februarie 2017, Corul Filarmonicii de Stat Oradea a susţinut, alături de Orhestra Filarmonicii din Praga, trei concerte cu muzică din filme.

În iunie 2020 a fost distins, alături de americanul John Williams, cu Premiul Prinţesa de Asturias al Artelor.

Mulțumim, Maestre! Mulțumim pentru muzica ta!