Nick Cave despre despărţirea de Harvey: "Am fost atât de surprins încât era să-mi scape seringa"

Nick Cave a povestit fanilor despre relaţia sa cu PJ Harvey, mărturisind că a fost atât de surprins că aceasta l-a părăsit încât era să-i scape seringa, notează Press Association.



Artistul a avut o relaţie cu PJ Harvey, alături de care a înregistrat hitul "Henry Lee", la mijlocul anilor '90, iar albumul "The Boatman's Call" a fost inspirat de aceasta.



Muzicianul a mărturisit că deşi drogurile, monogamia şi faptul că fiecare era prea absorbit de sine au constituit probleme în relaţie, el îşi aminteşte de această perioadă a vieţii cu mare afecţiune.



Răspunzând la o întrebare a unui fan pe site-ul său, The Red Hand Files, Cave a scris: "Adevărul este că eu nu am renunţat la PJ Harvey, PJ Harvey a renunţat la mine".



"Stăteam pe podeaua apartamentului meu din Notting Hill, cu soarele scurgându-se prin fereastră (poate), mă simţeam bine, având drept iubită o cântăreaţă talentată şi frumoasă, când sună telefonul. Ridic telefonul şi e Polly. Bună, zic eu. - 'Vreau să mă despart', zicea ea. ''De ce?!', întreb. "S-a terminat", îmi spune. Am fost atât de surprins că aproape că mi-a scăpat seringa.": "În adâncul meu, bănuiam că drogurile ar putea fi o problemă între noi, dar erau şi alte lucruri".



"Încă mai aveam de muncit la înţelegerea conceptului de monogamie, iar Polly avea propriile probleme, bănuiesc, dar cred că într-un final s-a ajuns la faptul că amândoi suntem oameni extrem de creativi, fiecare prea absorbiţi de sine pentru a putea vreodată să locuiască în acelaşi spaţiu într-un mod cu adevărat semnificativ", a povestit artistul.



"Cu toate acestea, îmi amintesc de timpul petrecut împreună cu multă afecţiune", a adăugat artistul, menţionând, în replică la o altă întrebare, că albumul "'The Boatman's Call' l-a vindecat de Polly Harvey" şi a schimbat felul în care făcea muzică.

AGERPRES