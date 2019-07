Noul album al lui Beyonce, "o declaraţie de dragoste pentru Africa"

"O declaraţie de dragoste pentru Africa" cu mai mulţi artişti de pe continent, dar şi cu vedete americane precum Jay-Z şi Kendrick Lamar: Beyonce a lansat vineri albumul "The Lion King: The Gift", după ce şi-a împrumutat vocea unuia dintre personajele din noua versiune a filmului Disney "The Lion King", relatează sâmbătă AFP.



Albumul produs de regina muzicii pop conţine 27 de melodii. Childish Gambino, Pharrell şi Tierra Whack au colaborat şi ei la album, în compania lui Blue Ivy Carter, fiica de 7 ani a lui Beyonce şi Jay-Z.



"Am vrut să fiu autentică în ceea ce priveşte frumuseţea muzicii din Africa", a declarat pentru postul ABC Beyonce, care şi-a împrumutat vocea personajului Nala din "The Lion King" din 2019, un remake al celebrului desen animat.



"The Gift" este un album separat de coloana sonoră oficială a filmului, deşi ambele conţin cel mai recent single al lui Beyonce, "Spirit".



Printre artiştii care au participat la acest album se numără muzicienii nigerieni Tekno, Yemi Alade şi Mr. Eazi, precum şi artistul din Ghana, Shatta Wale.



Camerunezul Salatiel s-a alăturat lui Beyonce şi Pharrell pentru melodia "Water".



"Am vrut să fiu sigură că găsesc cele mai bune talente din Africa şi nu doar să folosesc anumite sunete şi să fac propria mea interpretare", a mai spus Beyonce.



Albumul este "un amestec de genuri şi colaborări (...) Este influenţat de numeroase genuri, de la R&B la muzica pop, hip-hop şi afrobeat", a adăugat ea.

AGERPRES