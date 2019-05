Noul single al Innei, pe coloana sonoră a unui serial produs de Eva Longoria

Ce au în comun INNA și Eva Longoria? Serialul TV „Grand Hotel” care va debuta pe ABC începând cu 17 iunie 2019. Piesa compusă de INNA, „Tu Manera”, este inclusă pe coloana sonoră a acestui serial, care este produs de Eva Longoria.

Link aici:

https://www.instagram.com/p/Bxh_Gr7C5GT/

„Nu m-am așteptat ca una dintre piesele de pe noul meu album „YO” să fie apreciată într-un timp atât de scurt și deja să fie inclusă pe coloana sonoră a unui serial. Când m-au anunțat cei din echipa mea de la Global Records și Roc Nation despre această reușită, am fost extrem de entuziasmată. „Tu Manera” este una dintre cele mai energice piese pe care le-am compus și se pare că va bucura și mai mulți oameni și cu ajutorul unui serial TV. Sky is the limit”, a declarat INNA.

De curând, INNA a atins un nou record pe YouTube: are 3 miliarde de vizualizări pe propriul canal de YouTube și peste 5 milioane de abonați. De asemenea, la nivelul întregii platforme YouTube, are peste 4 miliarde de vizualizări, poziționându-se pe locul 91. Artista devansează nume mari precum Justin Timberlake, Thalia, Jessie J, Avril Lavigne, Lana del Rey, Red Hot Chili Peppers, Kygo, Sean Paul sau Kanye West.

INNA a lansat până acum 4 piese de pe albumul „YO”: „RA”, „Iguana”, „Sin Ti” și „Tu Manera”. Albumul „YO” este în limba spaniolă, este compus integral de artistă și produs de David Ciente și se va lansa cu ROC Nation, labelul lui Jay-Z, care reprezintă artiști de top precum Rihanna, Shakira, Mariah Carey, Damien Marley, Miguel, Willow Smith. Tot anul acesta, INNA a lansat „Sin Ti”, o piesă sinceră de dragoste, o declarație directă și emoționantă, care are peste 5 milioane de vizualizări. Anul trecut, INNA a lansat „RA” (cu aproape 10 milioane de vizualizări) și „Iguana” (peste 15 milioane de vizualizări), două piese cu un sound complet nou față de cel cu care erau obișnuiți fanii artistei, care vor fi incluse pe albumul “YO”. Acesta include 11 piese, fiecare spune povestea unui alt personaj, unei alte stări pe care INNA simte că le-a trait în altă viață. Piesele se numesc „RA”, „Contigo”, „Iguana”, „Si, Mama”, „Sin Ti”, „Locura”, „Fuego”, „Tu Manera”, „La Vida”, „Gitana”, „Te Vas”. Pentru fiecare dintre ele, artista a filmat câte un videoclip cu NGM Creative (Bogdan Păun – regizor și Alex Mureșan – DoP), producție video Loops Production. INNA a susținut peste 800 de concerte, are peste 11 milioane de fani pe Facebook, 1,5 milioane de fani pe Twitter și 2,6 milioane de fani pe Instagram.