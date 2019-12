"Nu este, pur și simplu, TOSCA ci...Tosca sopranei HARICLEA DARCLEE!"

Diva liricii, Anna Netrebko, va deschide în această seară, pentru a patra oară, stagiunea de la Scala din Milano, în regia lui Davide Livermore. La pupitru, Ricardo Chailly.

Într-un interviu acordat Giuseppinei Main, aceasta mărturiseşte: „Pentru mine, Scala din Milano reprezintã, de fiecare dată, o provocare. Aş putea să mă confesez spunându-vă că, la început, personajul lui Puccini nu îmi era foarte simpatic, dar îl consider pe Puccini un inventator al limbajului muzical cinematografic. Tosca este un personaj puternic, dar şi fragil în acelaşi timp. Pentru dragoste este gata să trădeze, să ucidă şi să moară”.

„Tosca este... Tosca sopranei Haricleea Darclee”. Aşa a precizat la finalul interviului pe care l-a oferit, în exclusivitate Serii de operă, unul dintre cei trei protagoniști ai spectacolului cu care faimosul Teatro alla Scala își va deschide astăzi, de Sant'Ambrogio, noua stagiune.

"Îmi imaginez că inaugurarea stagiunii la Scala pentru prima dată cu Tosca, o capodoperă compusă de Puccini pentru legendara soprană româncă Hariclea Darclée, este un motiv de mândrie și onoare pentru națiunea dumneavoastră și cultură. Cu atât mai mult cu cât versiunea care se va cânta va fi cea originală, din anul 1900, pe care a interpretat-o Darclée și care nu a mai fost reluată niciodată. Deci nu este pur și simplu Tosca"...

- a completat Francesco Meli, interpretul rolului Mario Cavaradossi - în deschiderea stagiunii scaligere, și unul dintre cei mai apreciați tenori ai Timpului nostru, într-un interviu deosebit de afectuos și consistent. Pentru că, dacă nu știați, Francesco Meli este laureat al Concursului Internațional de Canto care poartă numele legendarei artiste Hariclea Darclee; și a urcat pentru întâia oară pe o scenă lirică, la...Brăila: alături de marea soprană Mariana Nicolesco, fondatoarea, președinta și..."sufletul" acestui concurs.

"Eram foarte tânăr, abia împlinisem 21 de ani, și foarte emoționat pentru că soseam într-o țară unde nu mai fusesem, după un lung voiaj cu mașina prin câmpiile române, unde aveam să cunosc această mare personalitate care este Mariana Nicolesco"(...) "Am trăit niște emoții, extraordinare la Brăila. Și îmi amintesc foarte bine dirijorul ca și pe Roxana (Roxana Briban n.r.) care, din păcate, nu mai este printre noi de mai mult timp (...) Cu acel prilej, aveam să cunosc și pe baritonul George Petean cu care aveam să cânt de foarte multe ori în carieră, devenit un foarte bun prieten al meu...", a mai spus Francesco Meli.

Nu este, pur și simplu TOSCA, ci o "Tosca" cu... Anna Netrebko!

...Anna Netrebko fiind - în opinia mea, sub toate aspectele, o sora geamănă a Floriei Tosca în zilele noastre. O supervedetă! Și, o pasională! Iubind plenar viața și dăruindu-se total Iubirii și artei de a cânta, asemeni celebrei Primadonne a anilor 1800. "Geamănă", dar totuși, nu "identică" cu Tosca! - un motiv în plus să-i urmărim evoluția de sâmbătă de la Scala, chiar dacă, unii dintre noi, am urmărit-o și anul trecut, la debutul ei în rol de la Teatrul Metropolitan din New York.

Pentru supervedeta Netrebko, aceasta este cea de- a II-a inaugurare de stagiune la Teatrul "Scala" din Milano: "Stagiunea-stagiunilor", în "Teatrul-teatrelor"- cum este considerată, SCALA.

Iar Tosca, este rolul pe care urmează să-l interpreteze cel mai mult în următorul an: reluîndu-l la MET - în martie și aprilie, apoi la Opera Regală din Londra - în luna iulie, iar în august, în cadrul renumitului festival de la Salzburg.

Cât îi privește pe ceilalți doi protagoniști...

Tenorul italian Francesco Meli (39 de ani) a cântat o singură dată rolul Cavaradossi: în 2016, la Teatrul "Carlo Felice" din Genova; spre deosebire de baritonul Luca Salsi (44 de ani), pentru care producția scaligeră este a III-a producție cu rolul Scarpia - după cele de la Roma și Paris.

În schimb, Meli a mai inaugurat o stagiune - în 2015 şi tot alături de Anna Netrebko ("Giovanna D'Arco") la Scala, unde a mai cântat, încă în 3 producţii:"Trubadurul", "La Gioconda"şi "La Traviata"; şi va reveni pe faimoasa scenă milaneză în noua stagiune, cu două dintre rolurile lui de referință, Manrico și Enzo.

Iar dacă este 7 decembrie și deschiderea stagiunii scaligere...

... atunci, invitatul meu în studio, este excelentul comentator al fenomenului operistic, dr. Stephan Poen: medic foniatru, Doctor în Medicină și Muzicologie la Roma, soțul marii noastre mezzosoprane Elena Cernei, conferențiar în cadrul Festivalului și Concursului Internațional de Canto "Hariclea Darclee"și, de peste 2 decenii, colaboratorul Serii de operă, drag și fidel.