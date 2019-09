O animaţie video, lansată la 73 de ani de la naşterea lui Freddie Mercury şi în onoarea luptei contra HIV/SIDA

O animaţie video, ce prezintă povestea a două globule albe din sânge îndrăgostite, a fost publicată joi pentru a marca aniversarea a 73 de ani de la naşterea lui Freddie Mercury, dar şi pentru a creşte nivelul de conştientizare a luptei continue împotriva SIDA, relatează Reuters.



Cântăreţul, compozitorul şi solistul formaţiei rock Queen, născut în Marea Britanie, a decedat în anul 1991, la vârsta de 45 de ani, din cauza complicaţiilor provocate de SIDA.



Clipul video de patru minute lansat de Universal Music Group (UMG) este însoţit de melodia ''Love Me Like There's No Tomorrow'', înregistrat de Freddie Mercury în 1985.



Povestea celor două leucocite, dintre care una este infectată cu virusul HIV, evidenţiază puterea iubirii în faţa fricii şi a ignoranţei.



''Am vrut să spunem o poveste relevantă pentru viaţa lui Freddie, dar nu în mod explicit despre el'', au declarat regizorii Esteban Bravo şi Beth David citaţi într-un comunicat.



Această perspectivă ''microscopică'' permite o explorare mai nuanţată a dificultăţilor cu care se confruntă persoanele cu HIV/SIDA în viaţa personală şi în societate.



''Comunitatea LGBT+ a luptat ani la rândul pentru dreptul la cercetare adecvată şi asistenţă medicală şi, datorită acestei lupte, milioane de vieţi au fost salvate. Am dorit să sărbătorim această victorie'', au adăugat Bravo şi David.



Animaţia reprezintă totodată un tribut adus organizaţiei Mercury Phoenix Trust, înfiinţată după decesul artistului pentru susţinerea proiectelor la nivel mondial în lupta împotriva HIV şi SIDA.



Melodia ''Love Me Like There't No Tomorrow'' este inclusă pe albumul ''Never Boring'' cu materiale solo semnate de Freddie Mercury, ce va fi lansat la nivel mondial la 11 octombrie prin UMG, Hollywood Records şi Mercury Records, notează Reuters. AGERPRES