O apariție a trupei BTS la o televiziune din Japonia a fost anulată după ce unul dintre membri a purtat o bluză cu bomba de la Hiroshima

O televiziune din Japonia a anulat o apariție a popularei trupe de K-pop BTS, după ce pe rețelele de socializare a apărut o fotografie cu unul dintre membri trupei care purta o bluză prin care sărbătorea bomba atomică de la Hiroshima, scrie The Guardian.

Trupa formată din șapte membri, care și-a creat un adevărat succes la nivel internațional după ce s-a lansat în 2013, urma să apară la TV Asahi, în cadrul emisiunii Music Station, vineri seară. Producătorul emisiunii și-a retras invitația, în această săptămână, după ce fotografia cu Jimin a devenit virală.

Pe spatele bluzei erau scrise șapte rânduri în care se repetau cuvintele ”Patriotism ourhistory Liberation Korea”, o referință la oupația japoneză a Coreei. De asemenea, tricoul avea și o fotografie cu explozia unei bombe atomice.

Jimin, în vârstă de 23 de ani, a fost fotografiat purtând bluza pe 15 august 2017, când coreeni marcau sfârșitul ocupației japoneze.

BTS și-a cerut scuze pentru anularea apariției, însă nu a făcut nicio referire la bluză. „Ne cerem scuze pentru că ne-am dezamăgit fanii care așteptau apariția. BTS își va continua eforturile de a se conecta cu fanii pe scenă și prin intermediul muzicii”, a spus grupul.

I can never accept the act that #BTS member wore the atomic bomb T-shirts humanely. The problem is not the relation between Japan and Korea. It's just humanity. pic.twitter.com/x37nZs8pJG