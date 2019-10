O capodoperă în premieră la Ateneul Român: oratoriul Visul lui Gerontius de Edward Elgar

Joi, 17 și vineri, 18 octombrie, de la ora 19.00, în Sala Mare a Ateneului Român, Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii "George Enescu", condusă de Alexander Walker, va avea în program oratoriul Visul lui Gerontius de Edward Elgar. Soliști invitați sunt tenorul Oliver Johnston, mezzosoprana Aura Twarowska și basul Marius Boloș , iar Corul Filarmonicii „George Enescu“ va fi condus de maestrul Iosif Ion Prunner. Concertul este realizat cu sprijinul Societății Elgar din Marea Britanie.



Dream of Gerontius/Visul lui Gerontius este o lucrare de referință în istoria muzicii engleze. Autorul ei, Sir Edward Elgar ( 1857 – 1934), declară că a pregătit timp de opt ani așternerea pe hârtie a acestei capodopere a genului vocal – simfonic, scrisă pe versurile unui poem al cardinalului John Henry Newman, scurtat și prelucrat de muzician în așa fel încât să servească intenției sale finale – cea de a nara istoria morții unui om și apoi, călătoria sufletului său în lumea de dincolo. În acești opt ani (1892-1900. Elgar a scris lucrări importante care l-au confirmat drept un compozitor reprezentativ al epocii sale. Ne referim la The Black Knight (1892, o cantată pentru cor și orchestra), King Olaf (1896, o cantată pentru soprană, tenor, bas, cor și orchestră), Caractacus (1889, o cantată în șase scene pentru soprană, tenor, bariton, doi bași, cor și orchestră) și Sea Pictures (1899, un ciclu de cinci cântece pentru contralto și orchestră). Este important de semnalat detaliul că Elgar însuși a dirijat primele audiții ale astor lucrări care, dacă adăugăm și succesul variațiunilor pentru orchestră simfonică Enigma (1899) l-au impus drept o valoare națională. Practica baghetei, munca directă cu instrumentele și cu vocile, i-au fost de mare folos în conceperea partiturilor sale viitoare. Oratoriul Visul lui Gerontius (p.a. 3 octombrie 1900). a profitat din plin de aceste experiențe.

În 1900, Elgar a fost rugat să compună o lucrare pentru Festivalul muzical din Birmingham. S-a hotărât să scrie despre viață, moarte și ceea ce ar putea urma în viața de apoi. Povestea este despre un om obișnuit – numele de Gerontius vine dintr-un cuvânt grecesc ce denumește un om bătrân – care este pus față în față cu propria moarte, își întâlnește îngerul păzitor și se prezintă înaintea lui Dumnezeu după care este condus în Purgatoriu cu promisiunea unei glorii eterne. Partitura este scrisă pentru soliști, orchestră simfonică mare, orgă și nu mai puțin de trei coruri. Până acum, ea nu a mai fost prezentată publicului bucureștean. Excelența sa, Ambasadorul Marii Britanii la București și Consiliul Britanic își exprimă bucuria în fața acestui eveniment pe care îl consideră istoric și care este posibil datorită susținerii și implicării Societății Elgar din Marea Britanie.

Alexander Walker

In anul 2017 Societatea Elgar i-a decernat dirijorului Alexander Walker Medalia Elgar, care in trecut a fost acordată lui Sir Andrew Davies, Vladimir Ashkenazy și Daniel Barenboim. Recent a avut primul concert la pupitrul English Chamber Orchestra în Cadogan Hall din Londra. În Marea Britanie, Alexander a dirijat The City of London Sinfonia, BBC Philharmonic, cu New Queens Hall Orchestra şi cu Russian Orchestra of London. De asemenea, a colaborat cu Royal Philharmonic Orchestra în concerte şi înregistrări, ca recentul eveniment dedicat aniversării compozitorului Edward Elgar, care a avut loc la Malvern. Pe plan internaţional Alexander Walker colaborează frecvent cu Orchestra Simfonică de Stat a Rusiei, cu Filarmonicile din Praga, Belgrad și Bucureşti, cu orchestrele simfonice din Miskolc, Wrocław și „Noua Rusie".

Oliver Johnston

Absolvent al Acedemiei Regale de muzică din Londra tenorul Oliver Johnston este laureat cu Premiul III la concursului international de canto All-Russian Nadezhda Obukhova Young Opera Singer și a fost membru al proiectului Salzburg Young Singers ( 2016). Angajamentele sale includ colaborari cu operele din Glyndebourne, Garsington, Aldeburgh, Leeds și, recent cu Teatro Real din Madrid și Opera din Roma. A lucrat și lucrează în concerte vocal – simfonice cu dirijor de mare reputație internațională, printre aceștia Vladimir Jurowski, Kirill Karabits, sau Sakari Oramo.

Aura Twarowska

Cariera internațională a mezzosopranei de origine română Aura Twarowska include colaborări cu importanți dirijori de operă, cum sunt Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Seiji Osawa, Donals Runickles, Franz Welser-Möst, Yves Abel, Pier Giorgio Morandi, Bertrand de Billy, Stefan Soltesz, Ulf Schrmer, Ernst Marzendorfer, Sebastian Weigle, Christian Badea sau Paul Nadler. A fost timp de zece 10 stagiuni solistă angajat al Operei de Stat din Viena. În acest teatru și în pe alte scene prestigioase, Aura Twarowska a fost partenerul de scenă al mai multor staruri internaționale: Anna Netrebko, Kiri Te Kanawa, Dimitri Hvorostovski, Roberto Alagna, Carlos Alvarez, Dolora Zajick, Tamar Iveri, Micaela Carosi, Patricia Ciofi, Nina Stemme Jose Cura, Neil Schikoff, Leo Nucci, Ferruccio Furlanetto, Samuel Ramey, Ramon Vargas, Simon Keenlyside, Bo Skovhus, Juha Uusitalo, Corneliu Murgu etc.

Marius Boloș

Basul Marius Boloș abordează o variată paletă repertorială și stilistică, timbrul și tehnica sa fiind calități remarcate în lucrări de la Bach și Mozart la Verdi și Wagner. Este considerat ca unul dintre cei mai valoroşi artişti ai generaţiei sale.

Odată cu debutul în Regele Heinrich din opera "Lohengrin" de R. Wagner pe scena Operei Naţionale Bucureşti sub bagheta maestrului Cristian Mandeal se conturează viitorul drum spre repertoriul de bas dramatic. Urmează apoi debuturi încununate de succes în Zaccaria din opera "Nabucco" şi Marele Inchizitor din opera "Don Carlos"de Verdi iar viitoarea provocare a carierei sale artistice este debutul în Hagen din opera " Amurgul zeilor" de Wagner sub bagheta maestrului Gulliermo Garcia Calvo, pe scena Teatrului din Chemnitz, Germania.

Corul Filarmonicii „George Enescu”

De mai bine de o jumătate de secol, Corul Filarmonicii „George Enescu” reprezintă al doilea pol muzical de anvergură al instituției muzicale bucureștene.

Odata cu apariția Corului de Stat, în 1950, a avut loc o adevărată transformare a percepției publicului asupra muzicii clasice. Printr-o activitate neobosită și variată - în oratorii, misse, motete, concerte a capella - ansamblul vocal a interpretat toate capodoperele genului, de la Monteverdi la Bach, de la Haydn la Brahms, și până la cele mai avangardiste opusuri ale muzicii contemporane. Selecția strictă a membrilor Corului și colaborarea cu dirijori consacrați - Lawrence Foster, Sergiu Comissiona, Cristian Mandeal - contribuie în egală măsură la păstrarea nivelului profesional și situarea sa în vecinătatea standardelor impuse de Orchestra Simfonică.

Începând cu 1990, Corul Filarmonicii "George Enescu" a luat parte la manifestări extraordinare în viața muzicală din România. Astfel, ansamblul a avut posibilitatea să colaboreze în 1995 cu marele compozitor polonez Krzysztof Penderecki, iar în 1998 a realizat împreună cu Orchestre Nationale de France și Lawrence Foster o variantă de concert a operei Oedipe de George Enescu, în cadrul Festivalului Internațional omonim.

Iosif Ion Prunner

În anul 1997, maestrul Cristian Mandeal, directorul din acea vreme al Filarmonicii George Enescu din București îi încredințează pianistului și dirijorului Iosif Ion Prunner conducerea Corului Filarmonicii. De asemenea, a fost solicitat să dirijeze concerte susținute de Orchestra simfonică și Orchestra de cameră ale instituției. Din stagiunea trecută, muzicianul este director general adjunct al Filarmonicii bucureștene.

În România a colaborat cu principalele orchestre din tara, Orchestra Naționala Radio și Orchestra de cameră Radio. A fost invitat să susțină spectacole la Opera Națională Română. A susținut concerte în importante centre muzicale din Europa și Asia și a luat parte la importante festivaluri din Romania, Cehoslovacia, Italia etc. A colaborat cu personalități și orchestre de prestigiu, dintre care menționăm: Cristian Mandeal, Sergiu Comissiona, Lawrence Craig, Valentin Gheorghiu, Ludovic Spiess, Eugenia Moldoveanu, Michel Plasson, Krzysztof Penderecki, Ion Marin, Adrian Eröd, Neil Stuart, Tatiana Serjan, Dolora Zajick, Carlo Colombara etc. și orchestre precum Orchestra Naționala a Franței, Filarmonica din München, Filarmonica „Arturo Toscanini“, Orchestra Festivalului din Varșovia, Orchestra Philharmonia din Londra, Orchestra Nationala a Cataluniei, Filarmonica din Ostrava, Orchestra Capitole Toulouse.

În 1991, a înființat Fundația și Orchestra de cameră „Constantin Silvestri“, iar in 1996 a fost directorul Concursului internațional de dirijat cu același nume. În 2003 i s-a conferit pentru întreaga activitate Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.