O lucrare rar cântată în România: monumentala Simfonie nr. 2 de Sibelius, la Sala Radio

Simfonia nr. 2 semnată de cel mai mare compozitor al Finlandei - Jean Sibelius - o lucrare monumentală rar cântată în România, va fi interpretată vineri, 22 noiembrie (19.00), la Sala Radio. Sibelius și-a dirijat propria lucrare, la premiera din martie 1902, la pupitrul Filarmonicii din Helsinki, un imens și imediat succes după 3 concerte consecutive sold-out. Marele compozitor spunea despre creația sa: ”A doua simfonie a mea este o confesiune de suflet”.

Invitatul special al serii – dirijorul nipon NAOTO OTOMO – se va afla la pupitrul Orchestrei Naționale Radio. Astăzi unul dintre cei mai apreciați dirijori japonezi, Naoto Otomo s-a format sub îndrumarea unor maeștri ai baghetei deveniți legendari: a studiat cu Seiji Ozawa, Tadaaki Otaka şi Morihiro Okabe și apoi, la Tanglewood University (Boston-S.U.A) a lucrat cu André Previn, Leonard Bernstein şi Igor Markevitch. Concertul va debuta cu lucrarea semnată de compozitorul japonez Hideaki Haginomori: Four Seasons in Okinawa/Patru anotimpuri în Okinawa (suită simfonică).

Concertul va prilejui și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai apreciați muzicieni români, violoncelistul RĂZVAN SUMA, cunoscut publicului larg prin numeroasele turnee naționale pe care le-a prezentat, cum ar fi suita Vă place BACH?, Vă place BRAHMS?, Vă place TANGO? ș.a. Acesta va interpreta o frumoasă lucrare de Ceaikovski: Variaţiuni pe o temă Rococo pentru violoncel şi orchestră, lucrare a cărei premieră absolută a avut loc la Moscova, în 1877, cu violoncelistul german Wilhelm Fitzenhagen ca solist și sub bagheta celebrului dirijor, pianist și compozitor Nikolai Rubinstein.

În pauza concertului, Editura Casa Radio îl readuce pe solistul serii, violoncelistul Răzvan Suma, alături de spectatori, prin organizarea unei sesiuni de autografe – în foaierul central al Sălii Radio – acordate de artist pe CD-ul recent apărut la Casa Radio sub titlul „PlaCello. Răzvan Suma – Adrian Mantu”. Albumul cuprinde lucrări din repertoriul violoncelistic, semnate Justus Johann Friedrich Dotzauer, David Popper, Luigi Boccherini și Jean Baptiste Barrière.

Albumul „PlaCello. Răzvan Suma – Adrian Mantu” este disponibil, la preț de producător, la librăria Editurii Casa Radio din str. Temişana nr. 31 sau prin comandă online pe site-ul editurii (www.edituracasaradio.ro). De asemenea, poate fi achiziţionat de la partenerii de distribuţie, incluzând librăriile Humanitas şi Cărtureşti.

Născut în anul 1958, NAOTO OTOMO a devenit dirijor asistent al NHK Symphony Orchestra (Tokyo) în perioada studiilor, ansamblu cu care a debutat la vârsta de 22 de ani. Repertoriul său este vast şi include o paletă stilistică largă ce include lucrări din perioada clasicimului şi până în contemporaneitate.

De-a lungul anilor, a dirijat Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Japonia, Orchestra Filarmonicii din Osaka, este dirijor onorific al Orchestrei Simfonice din Tokyo, dirijor al Orchestrei Simfonice din Kyoto, este director muzical al Gunma Symphony Orchestra şi consultant artistic al Orchestrei Simfonice Ryukyu.

În anul 2004 a fost numit prim director muzical al Tokyo Bunka Kaikan, poziţie pe care a deţinut-o timp de opt ani. În 1986 a întreprins un turneu în Europa, alături de Orchestra Filarmonicii din Osaka, iar turneele susţinute în compania Orchestrei Simfonice din Tokyo în sud-estul Asiei (1992), Portugalia (1994 şi 1996) şi Europa (2001) au fost intens mediatizate şi apreciate.

Naoto Otomo a mai colaborat cu Orchestra Simfonică din Colorado, Orchestra Simfonică Indianapolis, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, în luna martie a anului 2012 a dirijat concertul de deschidere al Orchestrei Simfonice din Hawaii, în iunie 2012 a fost dirijor invitat la Orchestre Nationale de Lorraine, iar în anul 2013 a fost invitat în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu.

Cu un repertoriu cuprinzător, realizat în sute de recitaluri şi concerte susţinute în întreaga lume, violoncelistul RĂZVAN SUMA este unul dintre cei mai activi muzicieni români. Pe lângă activitatea concertistică din România, cântă frecvent împreună cu pianistul spaniol Josu Okiñena, alături de care a concertat în săli ca Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Colon din Buenos Aires, Centrul Cultural Belém din Lisabona, Kursall din San Sebastian sau Casa da Musica din Porto.

Solist al Orchestrelor și Coru­rilor Radio România, Răzvan Suma este cunoscut publicului din întreaga țară grație turneelor sale naționale, prezentate începând cu anul 2012: Vă place BACH?, Vă place BRAHMS?, Vă place TANGO?, Vă place CELLO? ș.a. La acestea se adauga turneele Seară Spaniolă și Seară Britanică și turneele grupului ArgEnTango: Piazzolla - O poveste autentică și Tango LA CETATE. Pe lângă prezenţa sa con­stantă în zona muzicii clasice, Răzvan Suma a participat şi la proiecte mai puţin convenţionale, adresate unui public tânăr, deschis la inovaţie, cum ar fi colaborarea cu trupa Viţa de Vie, în 2013, când una dintre piesele al­bumului Acustic a fost înregistrată ală­turi de Răzvan Suma.