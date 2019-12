O nouă premieră la EUROPALIA ROMÂNIA: Maria Balabaş și Alexander Arpeggio reeditează muzica electronică a anilor ‘80

Maria Balabaş şi Alexander Arpeggio, întâlnirea dintre o cântăreaţă eclectică română și un producător berlinez, va avea loc pe 5 și 6 decembrie, la Arkaoda din Berlin, respectiv la Centrul Cultural Brass din Bruxelles.

Alexander Arpeggio este DJ şi fondator al mărcilor EINE WELT şi MOND MUSIK, care se axează pe reeditarea de muzică electronică de nişă, lansată la sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80. Inspirat de cartierele bucureştene şi berlineze, de marile bulevarde din post-comunism, DJ-ul şi producătorul Alexander Arpeggio a participat la o rezidenţă alături de artista de sunet şi jurnalista din România, Maria Balabaş. Prin intermediul emisiunii ei de la postul naţional Radio România Cultural, Maria Balabaş, muzicolog şi muzician, este una dintre vocile din România care promovează muzica diversă contemporană peste tot în ţară. Împreună, ei au creat un album cu puternice influenţe de muzică experimentală aparţinând anilor ‘80.

„Cu Alexander Arpeggio am început să lucrez în urma ideii lui Christoph Hammes, curator muzical al EUROPALIA. Ceva i-a spus lui că ne-am potrivi ca idei şi personalităţi. Ne-am văzut la Berlin anul trecut, în primăvară, am stat de vorbă şi am fost de acord amândoi să facem acest proiect împreună. După aceea a urmat rezidenţa de la Bucureşti, unde am lucrat într-un studio organizat în sufrageria mamei mele. Ne-am înţeles foarte bine şi întâlnirea a fost foarte productivă. Deja aveam schiţată ideea albumului şi era ceva care ne surprindea pe amândoi. Foarte importantă pentru mine a fost decizia lui Alexander de a cânta în limba română. Încercam să formulez fraze şi versuri în engleză, gândindu-mă că e vorba de un proiect internaţional; el m-a oprit şi a zis «vreau să te aud în română». Şi-aşa, albumul, deşi cu un sound internaţional, are versuri doar în română”, a spus Maria Balabaş.

În cadrul EUROPALIA ROMÂNIA, cei doi artişti vor prezenta rezultatul celor două rezidenţe (Bucureşti şi Berlin), prin două concerte live la Arkaoda din Berlin (05.12.2019) şi centrul Brass din Bruxelles (06.12.2019).



,,Având în vedere faptul că imediat după încheierea turului de reprezentaţii din cadrul festivalului vom avea lansat un produs discografic de muzică electronică alternativă conţinând versuri exclusiv în limba română, consider că avem de-a face cu o premieră absolută pentru scena muzicală contemporană din ţara noastră. Maria Balabaş face parte dintr-o categorie minoritară a artiştilor care caută noi influenţe muzicale, explorează, cercetează sunetul, contribuind astfel la evoluţia muzicii contemporane româneşti”, a spus Cătălin Rogojinaru, expert ICR, coordonator al programului de muzică nouă din cadrul EUROPALIA ROMÂNIA.





„Cred că nou în acest proiect este un limbaj muzical comun pe care l-am descoperit şi l-am creat doar în studio. Alexander vine cu o experienţă muzicală diferită de a mea, e crescut în cultura de club, cunoaşte foarte multă muzică de nişă. Formarea mea este de muzician clasic, experienţa de muzician improvizator, lucrez cu înregistrări de teren şi cu vocea în diferite formule narative şi sonore. Împreună, aceste două personaje, acordându-şi respect şi înţelegere şi bucurându-se de lucrul împreună, creează un album cu influenţe de anii ‘80, muzică electronică, spoken word, folclor, un album foarte dancy şi poetic. Nu ne-am propus nimic din toate acestea, nu le-am programat. Au apărut din noi, din bagajul cu care venim fiecare, din imaginile pe care le aveam mai aproape în momentele acelea şi pe care le-am putut împărtăşi unul cu celălalt”, a subliniat și muzicologul român Maria Balabaș.

Ea își dorește ca întregul album să fie gata anul viitor și crede că albumul este un produs autentic: ”O astfel de întâlnire între două culturi sonore diferite e greu de imaginat şi de prezis cum va fi în final. Şi are atmosferă”.

„Să particip la EUROPALIA este o şansă şi o dovadă de recunoaştere pentru mine, ca artist. Să ştiu că pot reprezenta România cu un produs sonor rezultat din toată experienţa mea de până acum, care e generat exclusiv de dorinţa de a crea muzică într-un mod autentic şi personal, într-un proiect de colaborare cu un muzician german, înseamnă o mare împlinire pentru mine”, a mai spus Maria Balabaş.