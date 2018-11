Oana Tache, de la MTV EMA la cel mai mare eveniment din Europa dedicat industriilor digitale: „Websummit”

S-a întâlnit cu unii dintre cei mai importanți artiști ai industriei muzicale la Bilbao, în Spania. A stat de vorbă cu ei în culise și s-a bucurat de atmosfera unică și efervescentă a celebrelor premii MTV Europe Music Awards (MTV EMA). De aici s-a îndreptat spre Lisabona, unde a participat la cel mai important eveniment din Europa, dedicat industriilor digitale: „Websummit” și unde a dat și interviuri pentru publicații internaționale de digital marketing.

Oana Tache, singura reprezentantă a României din grupul creatorilor de conținut digital la nivel internațional, a primit cu mare bucurie invitația organizatorilor MTV EMA de a fi prezentă la Bilbao. Experiența, după cum o descrie Oana, a fost cu adevărat unică, mai ales că în acest an ea a avut acces extins în toate zonele importante ale evenimentului. În backstage, Oana i-a întâlnit pe David Guetta și Bebe Rexha „într-un moment care sigur anunță o colaborare viitoare”, după cum spune ea și „am povestit cu Jason Derulo despre începuturile lui ca artist”.

Totul a devenit un adevărat maraton începând cu ceremonia covorului roșu, de fapt roz, în acest an, trecând prin cocktail parties, secret parties, un concert MTV WORLD STAGE LIVE cu MUSE și terminând cu show-ul în sine care, după cum apreciază Oana, a fost impresionant din punct de vedere al organizării, al sound-ului, al scenotehnicii și al interpretării artistice.

„Inclusiv after party-ul privat la care am petrecut cot la cot cu întreaga echipă MTV și vedetele a fost spectaculos. Premiile MTV sunt mai mult decât un show în care sunt decernate trofee. Premiile MTV Europe Music Awards sunt o experiență, iar dacă ajungi în backstage ai ocazia să vezi, să simți, să trăiești vibrația cot la cot cu artiștii, cu organizatorii, cu presa și cu fanii MTV din toate colțurile lumii. Și este absolut fantastic! Am avut onoarea să ajung cu www.oanatache.ro chiar în primul rând și sa stau la povești cu vedetele și artiștii câștigători”, povestește vedeta.

Oana este foarte mândră de cum a crescut blogul ei și mai ales de faptul că este „o realizare imensă faptul că acesta a devenit o platformă de interes internațional și, totodată, că sunt căutată pentru experiența și capacitatea de a crea și dezvolta atât conținut, cât și concepte și strategii de promovare pentru brand-uri premium internaționale.”

Cu scop perfecționării în acest domeniu, imediat după MTV EMA, Oana a plecat din Spania în Portugalia pentru a participa la Websummit, cel mai mare eveniment din Europa dedicat industriilor digitale, Tech, Artificial Intelligence, Augmented Reality, IT. „Am fost invitată în acest hub internațional ca digital marketing consultant să asist la conferințe, să mă conectez cu specialiștii în domeniu și să vin acasă, în România, cu idei inovatoare de conținut, de marketing creativ, paid advertising și digital new strategy”, adaugă ea, după o săptămână intensă de evenimente, întâlniri și multe, multe informații noi.