Omagii din toată lumea la vestea încetării din viaţă a Arethei Franklin

Numeroase personalităţi din lumea întreagă au adus un omagiu legendei muzicii americane Aretha Franklin, decedată joi la Detroit, la vârsta de 76 de ani, SUA deplângând dispariţia unei "comori naţionale", informează AFP.



Fostul preşedinte democrat Bill Clinton, pentru care "regina muzicii soul" cântase în cursul învestiturii sale în 1993, a spus că "deplânge pierderea prietenei sale", "una dintre cele mai mari comori naţionale americane".



"Ea ne-a emoţionat sufletele timp de peste 50 de ani. Era elegantă, graţioasă şi ferm intransigentă în munca sa artistică. Ea va fi întotdeauna regina muzicii soul şi mult mai mult pentru toţi cei care o cunoşteau personal şi prin muzica sa", a afirmat Clinton.



"Regina muzicii soul, Aretha Franklin a decedat. Ea a fost o femeie excepţională, care a beneficiat de un minunat dar de la Dumnezeu, vocea sa. Ne va lipsi", a scris într-un mesaj pe Twitter şi actualul preşedinte american Donald Trump.



"Ea nu merită doar RESPECTUL nostru, ci de asemenea recunoştinţa noastră eternă pentru că ne-a deschis ochii, urechile şi inimile. Odihneşte-te în pace pentru totdeauna, prietena mea!", a spus la rândul ei Hillary Clinton.



Dispariţia Arethei Franklin, care cântase de asemenea şi la învestitura lui Barck Obama, a fost urmată de numeroase reacţii în lumea muzicii.



O altă legendă a muzicii americane, Diana Ross, a scris pe Twitter că "se roagă pentru sufletul de aur minunat" al interpretei celebrelor piese "Respect" şi "I Say a Little Prayer".



"Să păstrăm toţi un moment de reculegere pentru a mulţumi vieţii fabuloase a Arethei Franklin, regina sufletelor noastre, care ne-a inspirat pe toţi timp de atâţia şi atâţia ani", a scris pe Twitter fostul star al Beatles-ilor, Paul McCartney.



Elton John a evocat "o lovitură pentru toţi cei care iubesc muzica adevărată". Mick Jagger a salutat o personalitate "atât de exaltantă" şi, semn că ea transcende generaţiile, rockeri precum Liam Gallagher şi Ringo Starr i-au adus de asemenea omagiul lor.



Potrivit cântăreţului portorican Ricky Martin, prima femeie care a fost admisă în 'Rock and Roll Hall of Fame', panteonul american al rock-ului, "va fi întotdeauna reamintită şi admirată".



El a salutat o femeie "extrem de importantă pentru muzică, cultură şi drepturile civice", cuvinte care sunt un ecou al celor ale pastorului Jesse Jackson, celebrul apărător al drepturilor civice americane, un apropiat al defunctei.



"Ea s-a bătut până la capăt. Nu a încetat niciodată să servească, să vegheze asupra altora, să împartă. Noi îi mulţumim astfel. Ea ne lipseşte deja enorm", a declarat el pe canalul WDIV, părăsind joi dimineaţă domiciliul artistei unde ea tocmai încetase din viaţă. AGERPRES