Orchestra Națională din Lille și Orchestra Filarmonicii din St. Petersburg, cu dirijorul Vassily Sinaisky, în cadrul Festivalului George Enescu

Programul zilei de 18 septembrie debutează cu concertul Orchestrei Naționale din Lille, dirijată de Vlad Vizireanu, pe scena Ateneului Român, de la ora 17:00. Soliștii concertului sunt Serghei Khachatryan, la vioară și Timothy Ridout, la violă.

În program: Simfonia de cameră pentru 12 instrumente soliste - de George Enescu, Concertul pentru vioară și orchestră în re major - de Johannes Brahms, și Simfonia „Harold în Italia” - de Hector Berlioz.

Orchestra Națională din Lille s-a relansat cu numele actual în anul 1980, după ce conducerea sa a fost preluată de dirijorul Jean-Claude Casadesus, care a reformat ansamblul și a obținut sponsorizare guvernamentală. Orchestra abordează repertoriul simfonic, participă la producții anuale cu Opera din Lille și include cu regularitate repertoriul contemporan în program, găzduind și muzicieni în rezidență. În paralel, inovează prin evenimente dedicate publicului nou: concertele „cinema live”, concertele „famillissimo”, concertele „Must du Classique”, „flash 12:30” și festivalul „Lille piano”. Discografia Orchestrei Naționale din Lille include peste 30 de înregistrări, bine primite de public și critică și recompensate cu numeroase premii, printre care Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Prix de l'Académie du disque français, Prix de la SACD, Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque etc.

La pupitrul Orchestrei Naționale din Lille va putea fi urmărit tânărul dirijor de origine română, Vlad Vizireanu, care a fost numit recent directorul muzical al Orchestrei Simfonice Knox-Galesburg (SUA). Vlad Vizireanu și-a făcut debutul cu Orchestra Simfonică din Londra, la Barbican Hall, după ce a câștigat Premiului II la Concursul Donatella Flick din 2016. Vizireanu a fost unul dintre cei 14 dirijori (din 400 de candidați din întreaga lume) invitat să participe la renumita competiție de dirijare Mahler, cu Simfonia Bamberg. De asemenea, el a câștigat Premiul II la Concursul internațional de dirijare Cadaqués, unde a condus Simfonia de Cadaqués într-un concert televizat internațional în sala Auditori, din Barcelona. Vizireanu este și un promotor fervent al muzicii noi, fiind fondatorul și directorul executiv al Impulse New Music Festival, un program de vară de două săptămâni din Santa Barbara, California, care reunește compozitori și interpreți tineri, pentru decoperi noutățile din lumea muzicii noi și a dezvolta abilități practice necesare unei cariere în lumea muzii. Vizireanu a dirijat compoziții noi cu Orchestra Festivalului Castleton, Simfonia de la Cadaqués și Ansamblul muzical New Hebrides.

Violonistul armean Sergey Khachatryan a obținut marele premiu al Concursului internațional Jean Sibelius de la Helsinki, în 2000, devenind cel mai tânăr câștigător din istoria competiției. În 2005, a câștigat premiul I la Concursul Queen Elisabeth, de la Bruxelles. În acest sezon, Sergey Khachatryan este artist în rezidență la BOZAR, în Bruxelles, având o serie de recitaluri și concerte programate cu Orchestre National de Belgique și Hugh Wolff. Ca solist, a cântat cu Orchestra Filarmonică Radio Olanda, sub bagheta lui Stanislav Kochanovsky, Orchestra della Svizzera Italiana și Orchestra Gulbenkian, cu Lorenzo Viotti, Orchestra Simfonică Bamberger, cu Ludovic Morlot și Filarmonica Rotterdam, cu Valery Gergiev, precum și la Teatro alla Scala Milan, sub conducerea lui Myung-Whun Chung. Tot în acest sezon, Sergey Khachatryan are programat un turneu în SUA și Europa, cu Alisa Weilerstein și Inon Barnaton, cu un program intitulat „Nopți transfigurate”, care include lucrări de Beethoven, Schoenberg și Șostakovici.

Violistul Timothy Ridout (născut la Londra, în 1995) este câștigătorul premiului I la Concursul internațional de violă Lionel Tertis, în 2016. În sezonul 2018/19 este artist rezident la Baden-Baden Philharmonie și are concerte alături de Orchestra Simfonică din Hamburg, Tonhalle Orchester Zurich, Orchester de Lille, Camerata și Orchestra Filarmonica din Salzburg. Printre concertele programate pentru anul 2019 se numără recitaluri la Konzerthaus Berlin, Louvre, Sommets Musicaux Gstaad, Heidelberger-Frühling, Festivalurile Evian și Radio France Montpelier, Festivalul Aspen (SUA), debutează la Sala Națională de Concerte din Taipei, Taiwan și va susține o serie de concerte în Japonia, alături de pianistul Benjamin Frith. Ca muzician de cameră, Timothy Ridout a participat la festivalurile Heimbach Spannung, Valdres Sommersymfoni, Boswiler Sommer și Musikdorf Ernen și a avut proiecte la Musikverein (Viena), Seria Internațională de Muzică de Cameră la Southbank, Louvre și Salle Cortot (Paris). A colaborat cu Benjamin Grosvenor, Frank Dupree, Frans Helmerson, Christian Tetzlaff, Isabelle Faust, Pavel Kolesnikov și Kian Soltani, printre mulți alții. Timothy Ridout cântă pe o violă de Peregerino di Zanetto (1565-75), împrumutată de Beares International Violin Society.

De la ora 18.00, Teatrul Excelsior găzduiește un musical, inclus în programul Festivalului în secțiunea specială a acestei ediții: Mozartweek in Residence.

Este vorba de musicalul “The Four Ties”, prezentat de ansamblul Les Sourds-Doués. Patru personaje evoluează pe scenă într-o continuă confruntare frenetică și energică. Ei explorează diverse lumi muzicale – de la clasică, la jazz, tango, klezmer, muzică de film etc. – totul ducând, de fiecare dată, la Mozart. Cei patru suflători francezi jonglează cu ușurință cu diversele stiluri, cu scopul asumat de a obține un concert desacralizat și de a-i determina atât pe tineri, cât și pe bătrâni să rezoneze cu muzica prin intermediul unei bune doze de umor. Este cheia în care și-au ales și numele de scenă „surzii talentați” (Sourds-Doués).

În program: Uvertura operei „Flautul fermecat” – de W.A. Mozart, Whisky – de Astor Piazzolla, Melodie tradițională ungară, Jacinto Chiclana – de Astor Piazzolla, Bolero - Maurice Ravel, Serenada „Gran Partita” – de W. A. Mozart, Georgia on my mind - de Ray Charles, Gitanerias – de Ernesto Lecuona, Boite à musique, arii diverse – de W.A. Mozart, Mon Oncle - de Franck Barcellini, Medley Disney – de Alan Menken, „Das klinget so herrlich” din Flautul fermecat – de W. A. Mozart, Variațiuni pe tema „Ah ! vous dirai-je, maman” – de W.A. Mozart, Amélie Poulain - de Yann Tiersen, Take 5 - de Paul Desmond, Oblivion - de Astor Piazzolla, I got Rhythm – de George Gershwin, Burden Down – gospel tradițional, Ave verum corpus – de W.A. Mozart, La complainte de la Butte – de Georges van Parys, Dans slav – de Antonín Dvořák, Simfonia nr. 25 în sol minor, partea I (versiunea balcanică) – de W.A. Mozart.

Trupa Les Sourds-Doués a luat naștere în anul 2011, când patru suflători francezi cu un viitor promițător în muzica clasică, au decis să aducă pe scenă un format inedit de spectacol în care să-și valorifice creativ talentul de instrumentiști. Cei patru muzicieni – Francois Pascal, la clarinet bas, Nicolas Josa, la corn, Pierre Pichaud, la trompetă și Adrien Besse, la clarinet - au construit un ansamblu de suflători într-o formulă nouă, nemaifolosită vreodată până la ei, cu un sound bogat, mișcător și exploziv, creând un spectacol muzical comic care a cunoscut instantaneu un mare succes. De atunci, peste 200 de spectacole i-au dus pe cei patru instrumentiști atât pe principalele scene din Franța, cât și pe numeroase scene internaționale și festivaluri de renume.

Mozart Week in Residence - este un concept adus direct de la Salzburg, inclus în premieră în programul Festivalului Internațional George Enescu, ca secțiune specială. ”Mozart trăieşte” - aceasta este tema aleasă pentru următoarele cinci ediții ale Festivalului Mozart, din 2019 până în 2023, de către Rolando Villazón, noul director. ”Ediția 2019 a Festivalul Mozart Week reflectă personalitatea lui Mozart în întreaga ei varietate, plină de culoare și ambiguitate, multi-faţetată: Mozart dansa, participa la spectacole de mimă și baluri mascate, mânca și bea ca și cum întreaga lui viață ar fi depins de asta. Vom explora personalitatea multiplă a lui Mozart prin noi evenimente colaborative, noi asocieri, noi formate și noi spații de spectacol”, spunea Rolando Villazón.

Programul zilei se încheie cu un spectacol din seria Mari orchestre ale lumii. De la ora 20:00, pe scena de la Sala Palatului, are loc concertul Orchestrei Filarmonicii din St. Petersburg, la pupitrul căreia se va afla dirijorul Vassily Sinaisky.

În program: Concertul nr. 4 pentru pian și orchestră în sol major op. 58, de L.v. Beethoven și Simfonia I în re major – de Gustav Mahler.

Solist: pianistul brazilian Nelson Freire.

Istoria Orchestrei Filarmonicii din Sankt Petersburg începe în anul 1931 și timp de mai bine de două decenii, activitatea ei a fost strâns legată de Radio Leningrad. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Orchestra Simfonică a Radio Leningrad a fost singura orchestră care a rămas în orașul asediat. În pofida faptului că în prima și cumplita iarnă din timpul Războiului, orchestra nu a mai putut cânta, prin eforturi aproape supra-omenești, în august 1942, sub bagheta lui K.Eliasberg, orchestra a interpretat la Leningrad premiera Simfoniei a șaptea a lui Șostakovici.

În zilele noastre, criticii susțin că „interpretarea Orchestrei Filarmonice din Sankt Petersburg poate fi numită extrem de autentică: se pare că muzicienii au moștenit de la generația mai veche tradiția clasică de interpretare orchestrală tipică Simfoniei din Leningrad” (Tianjin Daily, 2015).

În anul 1953, orchestra a primit statutul de Filarmonică și a avut primele turnee în străinătate (Finlanda). Între 1962-1963, I.Stravinsky și B.Britten au ales să își interpreteze propriile compoziții cu Orchestra Filarmonică din Sankt Petersburg. În anii 60, orchestra i-a avut ca soliști pe S. Richter, E. Gilels, I. Stern, Y. Marhinhin, D. Oistrakh, M. Rostropovici, D. Șostakovici și a obținut recunoaștere extinsă în străinătate.

În anii 70, Orchestrei i s-a acordat și titlul de „Academică”. Sunt anii în Orchestra interpretează în premieră lucrări de Handel, Mahler, Richard Strauss, Debussy, Ravel, Scriabin, Schreker, Honegger, Tippett, Orff, Dutilleux, Arvo Pärt, Schnittke, Nono, Ligeti, Adams, Crumb, Piazzolla. Tot acum, Orchestra a înregistrat toate simfoniile lui Beethoven și Schubert, Ceaikovsky și Rachmaninov, Ravel și Britten.

În prezent, orchestra colaborează în diverse proiecte cu dirijorii: N.Järvi, A.Katz, D.Kitaenko, V.Chernushenko, Y.Simonov, V.Fedoseyev, A.Lazarev, E.Serov, R.Barshai, J.Domarkas, R.Martynov, V.Ziva, E.Klas, P.Kogan, M.Shostakovich, V.Sinaisky, S.Sondeckis, A.Titov, M.Rostropovich, P.Berglund, J.C.Casadesus și YPTortelier; compozitorii: Gyorgy Ligeti și Krzysztof Penderecki; soliștii G.Sokolov, N.Gutman, E.Virsaladze, Y.Bashmet, V.Tretyakov, J.Lill, J.Ogdon, R.Holl și F.Kempf.

Orchestra Filarmonicii din St. Petersburg este invitată regulat la festivaluri internaționale de prestigiu în Europa, Asia și America. În ultimele trei sezoane, a avut turnee în U.K., Israel, precum și Finlanda și China.

Maestrul Vassily Sinaisky este un muzician complet, dirijor experimentat și pianist. A fost dirijor principal al BBC Philharmonic Orchestra, unde deține și titlul de dirijor emerit, Director Musical și dirijor al Teatrului Balșoi, al Orchestrei Naționale de Stat a Rusiei, director și dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii din Moscova, dirijor principal al Orchestrei Filarmonice a Olandei, al Orchestrei Filarmonice din Malmo și al Orchestrei Filarmonice a Letoniei. A vizitat pentru prima oară România în anul 2014 când a dirijat Orchestre National de France și a revenit anul trecut, la pupitrul orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, în cadrul concertului de gală al finalei de vioară a Concursului Internațional „George Enescu”.

Pianist de o mare sensibilitate, brazilianul Nelson Freire a fost un talent precoce. A fost recompensat cu Premiul I la Concursul Internațional de Muzică Vianna da Motta, din Lisabona și i s-a decernat Medalia Dinu Lipatti și Medalia Harriet Cohen - Londra. În 2001, a prezidat juriul pentru competiția Marguerite Long de la Paris, iar debutul său la The Proms a avut loc în august 2005. Pe cât de talentat, pe atât de discret, Freire tinde să evite lumina reflectoarelor, publicitatea și interviurile.

Freire a înregistrat cu Sony / CBS, Teldec, Philips și Deutsche Grammophon. Discografia sa numără înregistrări cu concertele de pian ale lui Liszt, alături de Filarmonica din Dresda. Freire a semnat un contract exclusiv cu Decca, primul rezultat fiind înregistrarea lucrărilor lui Chopin, recompensată cu Diapason d’Or, un premiu „Choc” al publicației Monde de la Musique, notarea cu „10 ”din partea revistei Répertoire și cu mențiunea „recomandat”din partea Classica. Tot cu Decca, a înregistrat concertele de pian ale lui Brahms, alături de Orchestra Gewandhaus, dublu album recompensat cu premiile Classic FM și Gramofon, în 2007. Cu albumul Decca - Harmonies du Soir, a marcat bicentenarul nașterii lui Liszt, în 2011. A înregistrat, de asemenea, muzică de pian brazilian pentru Decca.