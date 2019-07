Orchestra Română de Tineret și Cristian Mandeal - a cincea oară la Festivalul Young Euro Classic de la Berlin

După ce a apărut în două evenimente susținute în cadrul a două festivaluri internaționale de vară de la Sinaia (17 iulie, Sala Cazino, Festivalul Internaţional „Enescu şi Muzica lumii”) și București (18 iulie, Ateneul Român, Festivalul Internaţional „Vara Magică”), Orchestra Română de Tineret și Cristian Mandeal concertează astăzi, 22 iulie, la Festivalul Young Euro Classic de la Konzerthaus, Berlin.

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță, ca instrumentist într-o orchestră simfonică. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din România din ultimii ani, cu o consistentă activitate international pe plan internaţional.

Orchestra Română de Tineret revine pentru a cincea oară pe scena Festivalului Young Euro Classic de la Konzerthaus, Berlin, în formula Cristian Mandeal - Ştefan Cazacu, având în program L.van Beethoven – Simfonia nr. 4 in Si bemol major, op. 60, P.I. Ceaikovski – Variatiuni pe o tema Rococo op. 33, J.Brahms/A.Schoenberg – Cvartetul cu pian op. 25 (arr. Arnold Schoenberg), program prezentat anterior pentru publicul din România în festivalurile de la Sinaia şi București.

Inaintea plecării la acest concert, Marin Cazacu, managerul Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română” îşi amintea: „Am fost invitați pentru prima dată la Festivalul „Young Euro Classic“ de la Berlin în 2012. Nu am să uit acel moment, pentru că propunerea noastră a fost să venim alături de o pianistă româncă celebră, cunoscută în toată lumea, Mihaela Ursuleasa. Din păcate, acest proiect nu s-a împlinit, pentru că, cu doar două zile înainte, Mihaela Ursuleasa a dispărut din lumea noastră într-un context tragic și ne-am trezit la acest festival fără prezența unui solist, puși în situația de a schimba programul cu două zile înainte de concert. O orchestră tânără, care participă prima data la un festival, să se afle într-o asemenea situație, să înlocuiască un program în două zile, a fost nu numai o provocare, ci şi un act de curaj pe care şi l-a asumat Cristian Mandeal. De la acel prim concert orchestra s-a bucurat de un success uriaş care a continuat an după an şi iată-ne în 2019 în faţa celei de-a cincea prezenţe la Festivalul „Young Euro Classic“ de la Berlin.”

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, ca un program artistic dedicat formării la cel mai înalt nivel profesional al tinerelor generații de muzicieni sprijinit de Fundația „Prietenii Muzicii – Serafim Antropov“ și Lanto Communication. Din 2014, funcţionează sub egida Centrului Național de Artă „Tinerimea Română“. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.

De la început, Cristian Mandeal s-a preocupat de formarea ansamblului. Sub conducerea sa artistică, orchestra a devenit o poveste de succes din lumea muzicală românească. Prin perfomanța de a transforma fiecare concert într-un eveniment memorabil, dăruiește astfel țării o orchestră de nivel internațional care impune un standard prin excelență.

În prezent, proiectul „Orchestra Română de Tineret – spirit enescian şi tradiţie europeană“ implică diverse activități de dezvoltare creativă. Scopul programului este de a oferi posibilitatea de formare a muzicienilor în orchestră, de a asimila un bogat repertoriu prin participarea la masterclass-uri, și cel mai important, de a cultiva plăcerea cântatului în ansamblu alături de dirijori,compozitori și soliști de renume internațional precum: Cristian Macelaru, Lawrence Foster, Horia Andreescu, Cristian Mandeal, Vladimir Cosma, Kristjan Järvi, Bogdan Băcanu, Sarah Chang, Amanda Forsyth, David Garrett, Stefan Geiger, Andrei Ioniță, Roman Kim, Elizabeth Leonskaja, Ivan Ludlow, Plamena Mangova, Valentina Naforniță, Olga Pasichnyk, Wave Quartet, Peter Sadlo, Olga Scheps, Emmanuel Séjourné, Aleksey Semenenko și Pinchas Zukerman.

Rezultatul – o orchestră unică, aclamată la concertele cu sala plină de la Ateneul Român, Sala Radio, Festivalul Internațional „George Enescu“ și pe scene intenaționale precum: l’Auditorium Parco della Musica din Roma, Festivalul de la Ravello şi Festivalul Mahler de la Toblach – Italia, „March Music Day“ de la Ruse, Festivalul Orchestrelor de Tineret de la Milano, Festivalul de la Aix en Provence, Konzerthaus Berlin și Filarmonica din Berlin, Musikverein și Konzerthaus din Viena, Grande Salle Pierre Boulez a Filarmonicii din Paris, sala Bozar din Bruxelles ș.a..

Din noiembrie 2011 ansamblul este membru al Federaţiei Europene a Orchestrelor Naţionale de Tineret – EFNYO. În cadrul acestui organism internațional Orchestra Română de Tineret este participant activ al programului MusXchange, menit să asigure o cât mai bună circulație a celor mai valoroși tineri muzicieni în cadrul programelor derulate de orchestrele de tineret din Europa.

Considerat un proiect artistic ajuns la maturitate, Orchestra Română de Tineret îşi continuă călătoria în lumea muzicii de calitate şi a recunoaşterii internationale, fiind un ansamblu educat în spirit profesionist într-un mediu artistic exceptional.

CRISTIAN MANDEAL

În cei peste 40 de ani de activitate dirijorală neîntreruptă, Cristian Mandeal şi-a exercitat profesia atât în străinătate, cât mai ales în România.

A studiat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” timp de 10 ani (1965 – 1975) pianul principal, dirijatul (Constantin Bugeanu) şi compoziţia (Ştefan Niculescu), completându-şi ulterior studiile la Berlin (Herbert von Karajan, 1980) şi München (Sergiu Celibidache, 1990). A început prin a fi corepetitor la Opera Română Bucureşti (1974 – 1977), devenind apoi dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureş (1977 – 1980), Cluj (1980 – 1987) şi Bucureşti (1987 – 2009). A fost Director Artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia 2001 şi 2003. Ca Dirijor Principal şi Director General al Filarmonicii „George Enescu” (1991 – 2009) a ridicat nivelul acesteia la cote deosebit de înalte, lăsând în urmă o instituţie – etalon pentru România. În străinătate, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte ca invitat a zeci de orchestre, pe 4 continente, în 35 de ţări şi 31 de capitale. A participat la multe festivaluri internaţionale de prestigiu în compania celor mai reputaţi solişti ai contemporaneităţii. A fost Director Artistic al Northern Israelian Orchestra – Haifa (1999 – 2002) şi la Orchestra Naţională Bască – San Sebastian (2001 – 2008), Dirijor Permanent la Orchestra Haydn din Bolzano e Trento (2000 – 2003), Dirijor Oaspete Principal al Orchestrei Hallé Manchester (2003 – 2008) – primul deţinător al acestui titlu în întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, al Filarmonicii din Belgrad (stagiunea 2006 – 2007) şi al Filarmonicii din Copenhaga (2006 – 2013). Un punct de mare interes în ultima perioadă de activitate a lui Cristian Mandeal îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Română de Tineret pe care o cultivă, educă şi dirijează constant începând din 2008.

ȘTEFAN CAZACU

Născut în anul 1994, Ștefan Cazacu şi-a început la doar 6 ani formarea muzicală, alături de tatăl său, cunoscutul violoncelist Marin Cazacu.

A urmat studiile de licență și de master la Universitatea Națională de Muzică București, la clasa unui alt important violoncelist român: Răzvan Suma.

Grație bursei Erasmus oferite de Uniunea Europeană, și-a completat studiile de master la Universitatea de Muzică din Viena (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien/ University of Music and Performing Arts Vienna), una dintre cele mai importante instituții de gen din lume, a cărei istorie a început cu peste 200 de ani în urmă, în 1817.

A participat la cursuri de perfecționare susținute de apreciați violonceliști pe scena muzicală internațională, ca Reinhard Latzko, Wolfgang Boettcher și Frans Helmerson.

Talentul său a fost răsplătit prin numeroasele premii obţinute în diverse competiţii naţionale și internaționale, ca Premiul I la Concursul Internaţional de la Liezen - Austria (2008), Premiul 1 la Concursul Antonio Janigro – Croaţia (2008), Marele Premiu la etapa națională a Concursului Eurovision Young Musicians (2010 - Bucureşti) ș.a.

A susţinut recitaluri în România, Olanda, Israel, Austria, Ungaria, Germania şi a colaborat ca solist cu toate orchestrele simfonice din România, dar și cu Filarmonica din Chișinău (Republica Moldova) sau cu Orchestra de Tineret din Alicante (Alicante Youth Orchestra) – Spania, și recent în perioada 12-15 mai 2019 a fost solistul Orchestrei Române de Tineret, dirijată de Cristian Mandeal, în primul turneu balcanic ( Sofia, Skopje și Belgrad), unde a interpretat concertul pentru violoncel și orchestră de Antonin Dvorak ș.a.

La data de 5 mai 2019 a cântat în primă audiție italiană Serenada Română și Dans Țărănesc de Constantin Dimitrescu, în celebra sală Auditorium Santa Cecilia din Roma, urmând să interpreteze Variațiunile pe o temă Rococo de P.I. Ceaikovski, pentru violoncel și orchestră, în 22 iulie 2019, la cel mai prestigios festival estival european – Young Euro Classic de la Berlin.

Printre dirijorii care l-au acompaniat se numără Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Cristian Măcelaru, Camil Marinescu, Theo Wolters.

În octombrie 2018, alături de tatăl său, violoncelistul Marin Cazacu, și de sora sa, violonista Iulia Cazacu, Ștefan a participat la primul său turneu național, intitulat Clasic la puterea a treia, eveniment ce a avut-o ca invitată și pe mama sa, Constanța Cazacu, la flaut.

Ștefan Cazacu colaborează constant – începând din anul 2011 – cu ansamblul Violoncelissimo, creat de tatăl său, Marin Cazacu, în anul 1992. Ansamblul presupune o formulă flexibilă – cuprinde între 4 și 100 de violoncele – în funcție de eveniment. Alături de Violoncelissimo, Ștefan Cazacu a cântat în străinătate, în mari orașe ca Bruxelles sau Washington DC, dar și în țară, la București, Iași, Timișoara ș.a.

Magdalena Popa Buluc

