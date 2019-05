Ozzy Osbourne se recuperează după începutul de an ''foarte greu'' şi urmează şedinţe de psihoterapie

Sharon Osbourne a dezvăluit că cea mai mare dificultate cu care se confruntă soţul său, rockerul britanic Ozzy Osbourne, este ''starea lui de spirit'' după accidentarea pe care acesta a suferit-o la începutul anului, relatează joi Press Association.



Fostul solist al formaţiei Black Sabbath a fost nevoit să îşi amâne, în luna aprilie, toate concertele din cadrul turneului din acest an după ce a căzut în locuinţa sa, în timp ce se afla în convalescenţă în urma unei pneumonii.



Ozzy a avut ''un an foarte greu'', a declarat Sharon la emisiunea ''Loose Women'' transmisă de postul ITV.



''A început cu gripă, care a evoluat în bronşită şi apoi în pneumonie. A fost spitalizat, a fost externat şi era pe cale de recuperare. S-a trezit în miez de noapte să se ducă la toaletă şi la întoarcere s-a împiedicat de covorul de sub patul nostru şi a căzut pe colţul noptierei, care e din sticlă. A lovit-o cu putere. A fost transportat la spital'', a povestit soţia rockerului.



După un accident de motocicletă suferit în urmă cu câţiva ani medicii au introdus în corpul muzicianului mai multe tije metalice, iar căderea recentă i-a agravat rana veche, a explicat Sharon.



''Apoi a avut probleme cu gâtul şi a trecut prin două operaţii. Acum se recuperează, mulţumesc lui Dumnezeu, însă trebuie să lucreze în fiecare zi cu psihoterapeutul. A suferit îngrozitor, iar durerea lui vine de la faptul că nu se simte bine stând în casă. Vrea să se întoarcă la lucru, cu trupa lui, aşa că tânjeşte. Marea provocare nu vine de la răni, ci de la starea sa de spirit'', a adăugat soţia rockerului.



Întrebată dacă îşi face griji că soţul ei ar putea deveni dependent de analgezice, ţinând cont de antecedentele sale legate de abuzul de substanţe, Sharon a dat asigurări că ''el a scăpat de toate astea'' şi foloseşte doar ulei CBD, extras din cânepă.



Ozzy, în vârstă de 70 de ani, a anulat toate concertele pe care trebuia să le susţină în 2019, acestea fiind reprogramate începând din februarie 2020.



Ozzy Osbourne a fost vocalist în formaţia de heavy metal Black Sabbath, grup pe care l-a înfiinţat în 1969 alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi bateristul Bill Ward.

AGERPRES