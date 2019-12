”PEISAJ DE IARNĂ”: concert de Crăciun prezentat de CORUL DE COPII RADIO

Atmosfera Crăciunului cu miros de brad și cozonac, cântecul de stea și așteptarea Moșului este recreată în fiecare an, la Sala Radio, prin concertele de colinde devenite o tradiție!

”Startul” seriei de evenimente dedicate Crăciunului este dat duminică, 8 decembrie (19.00), de către CORUL DE COPII RADIO care vă invită, cu mic, cu mare, la concertul sugestiv intitulat ”PEISAJ DE IARNĂ”. Un adevărat ambasador cultural al României peste hotare și o ”pepinieră” de talente pentru scenele muzicale din România, Corul de Copii Radio va aniversa 75 de ani de existență în 2020.

Repertoriul serii, atent selecționat de dirijorul ansamblului, RĂZVAN RĂDOS, reunește colinde tradiționale românești ca Trei păstori, După datini colindăm, Sus boieri, Astăzi s-a născut Hristos, Am plecat să colindăm ș.a., alături de cântece de Crăciun internaționale ca Shchedryk (cunoscut colind ucrainean), fragmente din A Ceremony Of Carols, creație dedicată Crăciunului semnată de compozitorul britanic BENJAMIN BRITTEN și colinde tradiționale din Spania sau Grecia. Evenimentul se va derula cu participarea pianistei MAGDALENA FAUR (care semnează și o parte dintre aranjamentele muzicale) și va fi prezentat de actrița DELIA NARTEA.

La finalul concertului, Editura Casa Radio organizează, în foaierul central al Sălii Radio, o sesiune de autografe acordate de dirijorii Voicu Popescu și Răzvan Rădos pe cea de-a doua ediție a compact-discului „Colinde”. CD-ul conține colinde românești și de pretutindeni, cântece tradiționale de Crăciun, interpretate de glasurile cristaline ce compun Corul de Copii Radio, măiestrit condus de dirijorii Voicu Popescu și Răzvan Rădos, într-o înregistrare Radio România din 2018.

Albumul „Colinde” este disponibil, la preț de producător, la librăria Editurii Casa Radio din str. Temişana nr. 31 sau prin comandă online pe site-ul editurii (www.edituracasaradio.ro). De asemenea, poate fi achiziţionat de la partenerii de distribuţie, incluzând librăriile Humanitas şi Cărtureşti.

În 2015, Corul de Copii Radio a aniversat 70 de ani de existenţă, moment marcat prin participarea în Grecia, la Volos, în concertul de deschidere al Festivalului Internaţional de Muzică Evmelia, prin concertul aniversar “70 DE PRIMĂVERI” susţinut pe 25 aprilie 2015 (Sala Radio) şi prin participarea la Festivalul “George Enescu” 2015. În același an, Corul de Copii Radio s-a calificat - alături de alte 8 ansambluri din întreaga lume - în finala de la Munchen a uneia dintre cele mai prestigioase competiţii corale internaţionale: LET THE PEOPLES SING. Concursul este un apreciat eveniment din circuitul muzicii vocale, aflat sub auspiciile Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union).

Creat în 1945, Corul de Copii Radio e fost și este o adevărată şcoală de educaţie prin muzică a tinerelor generaţii și o ”pepinieră” de talente pentru scena muzicală românească. Aici au făcut primii pași în cariera artistică Ileana Cotrubaş, Silvia Voinea, Voicu Enăchescu, George Crăsnaru, Roxana Briban, Roxana Constantinescu şi mulţi alţii. Fondatorul corului, dirijorul Ion Vanica, urmat de Elena Vicica, Eugenia Văcărescu Necula și Voicu Popescu, au contribuit decisiv la parcursul artistic al ansamblului.

Cele peste 50 de participări la festivaluri, turnee artistice şi concursuri internaţionale în aproape toate statele Europei, Japonia, SUA şi Canada, au adus ansamblului Radio România preţioase distincţii şi premii. Mai mult, în 2004, corul a avut onoarea de a primi titlul de ”AMBASADOR CULTURAL AL UNIUNII EUROPENE”, acordat de către Federaţia Corurilor din Uniunea Europeană.