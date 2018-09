Peste 20 de artişti din 10 ţări la Festivalul Internaţional ORA Jazz de la Oradea

Peste 20 de artişti din zece ţări vor participa la prima ediţie a Festivalului Internaţional ORA Jazz de la Oradea, care se va desfăşura de vineri până duminică în Sinagoga Neologă Sion.



Festivalul este organizat de Asociaţia Culturală Mono, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune (APTOR) şi Primăria Oradea.



"Deşi avem o experienţă îndelungată, am dorit să creăm la Oradea un brand nou, cu care orădenii să se identifice pe viitor şi să se mândrească. (...) Când am văzut locaţia, Sinagoga Sion, ne-am îndrăgostit pur şi simplu de ea, de implicarea autorităţilor să o amenajeze. Şi am vrut un nume care să amintească şi de oraş, şi de sinagogă, care va rămâne nucleul acestui eveniment. 'Ora' înseamnă 'lumină', este un nume evreiesc de fetiţă, care înseamnă 'lumină', 'speranţă', 'continuitate' şi, desigur, vine şi de la Oradea", a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, reprezentantul Asociaţiei Culturale Mono, Simona Giurcă.



Viceprimarul municipiului Oradea, Florin Birta, a menţionat că primăria a alocat 30.000 de euro pentru plata onorariilor artiştilor prezenţi la festival, toate celelalte cheltuieli de organizare şi promovare revenind Asociaţiei Mono.



"Ne propunem să deschidem viaţa culturală locală spre noi orizonturi. Avem un interes de a aduce evenimente mature la Oradea, aşa cum a fost şi Transilvania Internaţional Film Festival, care să vină cu un bagaj mare de expertiză. Orice eveniment internaţional care ajunge în Oradea creează o imagine pozitivă oraşului nostru. Am aplicat principiul unor reţete de succes - şi nu am experimentat noi anumite evenimente - care credem că vor avea succes şi în oraşul nostru", a declarat Florin Birta.



Muzicienii invitaţi din Israel, Germania, Norvegia, Franţa, Finlanda, Cehia, Canada, Olanda, China (Taiwan) şi Austria vor prezenta, în cele trei zile, cele mai noi proiecte ale lor în spaţiul sinagogii, profitând de acustica şi arhitectura unice ale locului. Singurul artist cu origini române va fi Robert Lucaciu, al cărui tată este orădean, cu bunici orădeni, şi care a mărturisit în conferinţa de presă că se simte emoţionat şi foarte fericit să cânte în oraşul tatălui său.



"Eu stau în Leipzig, a fost o mare surpriză când am primit invitaţia. Sunt foarte fericit că avem ocazia să cântăm într-un loc atât de frumos, în sinagogă. (...) Sper că vor fi mai multe concerte în România", a spus Robert.



În premieră naţională în România, norvegianul Bugge Wesseltoft va aduce pe scena orădeană ultimul său album solo, "Everybody Loves Angels", album înregistrat într-o catedrală din Lofoten, în nordul Norvegiei.



Fiecare seară de festival va cuprinde câte un recital şi două concerte ale unor trupe de jazz. Toate concertele se vor desfăşura în Sinagoga Neologă Sion, din strada Independenţei, nr. 22, începând cu ora 18,00.



Preţul unui bilet pentru o zi este de 80 de lei, iar al abonamentului, 210 lei. Vor fi disponibile 250 de locuri pe seară, iar până în prezent s-au vândut circa 50% din toate cele 750 de bilete.



Biletele şi abonamentele se pot achiziţiona online de pe www.bilete.ro sau înaintea începerii primului concert al zilei, de la intrare. AGERPRES