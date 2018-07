Peste 200.000 de spectatori sunt aşteptaţi să participe la festivalul Neversea de pe Plaja Modern

Organizatorii festivalului de muzică electronică Neversea se aşteaptă ca peste 200.000 de spectatori să participe la spectacolele în aer liber ce vor fi susţinute în perioada 5 - 9 iulie, pe cele şase scene instalate pe Plaja Modern.



Directorul general al festivalului Neversea, Bogdan Buta, a afirmat că spectacolele se vor desfăşura zilnic, de joi 5 iulie până duminică, între orele 17.00 - 5.00, atât pe scena principală, care este orientată cu faţa direct către mare, cât şi pe celelalte cinci scene adiacente, tehnicienii luând măsurile necesare pentru a reduce cât mai mult disconfortul locuitorilor din zonă, cauzat de nivelul înalt al zgomotului. "Scenele vor fi orientate către mare iar din soft, tehnicienii pot să regleze ariile de acoperire ale sunetului, astfel încât să creăm cât mai puţin disconfort", a declarat Bogdan Buta.



Organizatorii au mai spus că până la începutul acestei săptămâni au fost vândute peste 30.000 de abonamente.



Tot în cadrul conferinţei de presă, colonelul de jandarmi Liviu Uzlău a declarat că sunt menţinute aceleaşi măsurile de securitate şi regulile de acces în perimetru, ca şi la ediţia de anul trecut. "Nu este permisă navigaţia dronelor în perimetru şi permis accesul cu genţi sau rucsacuri voluminoase, mai mari decât o coală de hârtie A4. În total, pentru cele patru zile de festival, am organizat un dispozitiv alcătuit din 400 de angajaţi ai Ministerului de Interne, care vor veghea la siguranţa participanţilor, pe diverse linii de responsabilitate. Mai mult, în sprijinul jandarmilor constănţeni au sosit deja şi 100 de colegi de la Bacău. În întreaga zonă traficul rutier este restricţionat pentru orice categorie de autovehicule, cu excepţia riveranilor şi a mijloacelor de transport pentru aprovizionare", a menţionat Uzlău.



Conform programului, seria concertelor începe joi - 5 iulie cu: Hardwell, Alan Walker, GTA, Yellow Claw, Modestep, NGHTMRE, Satra B.E.N.Z., DOC, Acid Pauli, Blond:ish, El Mundo, Nightmares on Wax etc.



Vineri, 6 iulie: Steve Angello, Galantis, Jonas Blue, Kungs, Redfoo, Nina Kraviz, Lucy, Mumdance, DJ Premier, Pendulum DJ Set, Rusko, Deliric&Silent Strike, Claptone, Lum, NU, Rampue, Yokoo etc.



Sâmbătă, 7 iulie: Armin van Buuren, John Newman, Sunnery James & Ryan Marciano, Tujamo, AME, Priku, Sit, Charlie, Premiesku, Sublee, Camo&Krooked, Chase&Status DJ Set, Dope D.O.D, Macanache, Paraziţii, Christian Loffler, Jan Blomquist & Band, Marwan şi mulţi alţii.



Duminică, 8 iulie: The Script, Axwell&Ingrosso, Steve Aoki, Subcarpaţi, Scooter, W&W, Jamie Jones, Eats Everything, Dan Andrei, Emi, Kozo, VincentIulian, Dub FX, Noisia DJ Set, Culese din Cartier, Grasu XXL, Begun, Black Coffe, Satori Live, Stavroz Live. AGERPRES