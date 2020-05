Pianistul Daniel Ciobanu, primul artist în rezidență al Filarmonicii „George Enescu“

Filarmonica „George Enescu“ lansează din stagiunea următoare o nouă distincție instituțională, „Artist în rezidență“, în premieră în România, pentru a atrage muzicienii de mare valoare, omologați internațional, pentru o colaborare frecventă cu instituția. Pianistul Daniel Ciobanu este primul artist în rezidență al Filarmonicii „George Enescu“, începând din stagiunea 2020-2021.

Pentru a marca această numire, Filarmonica „George Enescu“ a programat, în cadrul stagiunii, online, joi, 14 mai 2020, de la ora 19.00, două înregistrări ale unor concerte în care Daniel Ciobanu participă în calitate de solist. Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu“, condusă de maestrul Horia Andreescu, are în program, în prima parte, Concertul în re minor pentru mandolină, pian şi orchestră de Felix Mendelssohn. În acest concert, Daniel Ciobanu apare împreună cu Jacob Reuven (mandolină). În partea a doua a concertului online de joi, Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, dirijată de Marc Tardue, are în program Concertul în do major pentru vioară, violoncel, pian şi orchestră, op. 56 de Ludwig van Beethoven. Alături de pianistul Daniel Ciobanu, soliști invitați, pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la nașterea compozitorului german, sunt violonistul Andrei Baranov și violoncelistul Ștefan Cazacu.

„Prin acest titlu acordat, intenția noastră este de a convinge tinerii muzicienii cu mare performanță internațională să revină regulat și cu programe de ținută pe scena Ateneului. Avem în vedere mai mulți tineri soliști care deja au o largă consacrare pe marile scene din toată lumea“, declară Andrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu“. „Deschidem lista cu un tânăr și foarte talentat pianist, Daniel Ciobanu. A absolvit magna cum laude Conservatorul Regal al Scoției (Glasgow) și a încheiat recent un masterat în cadrul celebrei «Universitat der Kunste» din Berlin. A obținut de-a lungul unei cariere remarcabile, numeroase și importante distincții și premii internaționale. Este câștigătorul prestigiosului Premiu II al Concursului Internațional «Arthur Rubinstein» din Tel Aviv. A concertat în cele mai prestigioase săli de concert din toată lumea. Sper ca obiectivele noastre legate de consolidarea prestigiului Filarmonicii bucureștene vor putea fi servite și de acest proiect“, subliniază directorul.

Pianistul Daniel Ciobanu afirmă că este onorat să primească acest rol de «artist în rezidență» al Filarmonicii „George Enescu“. „Sunt entuziasmat de această invitație nemaipomenită de a deveni și iniția în premieră conceptul de «artist în rezidență», în cadrul unei filarmonici care a contribuit atât de semnificativ la cultura română și o face în continuare la cel mai înalt nivel. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a da viață unor povești care altfel s-ar putea să nu fi avut o voce. În același timp, apreciez șansa de a încuraja un dialog mai profund decât cel al evenimentelor obișnuite ale colaborarilor dintre artistul invitat și public, împreună cu posibilitatea de a crea o conexiune mult mai complexă și semnificativă atât pe plan artistic, cât și pe plan social. Mai ales în contextul zilelor de astăzi, un asemenea rol are o importanță și mai mare, și consider că poziția de artist în rezidență poate servi societății prin inovație și creativitate. În acest sens mă bucură invitația și inițiativa Filarmonicii care contribuie cu adevărat la o schimbare de paradigmă, astfel încât cultura să devină din nou un atu al societății contemporane“, a precizat artistul.

Stagiune online a Filarmonicii „George Enescu”

Joi, 14 mai 2020, ora 19.00

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”

Program

Felix Mendelssohn -Concert în re minor pentru mandolină, pian şi orchestră

Dirijor

Horia Andreescu

Soliști

Jacob Reuven - mandolină

Daniel Ciobanu - pian

Concert înregistrat în 22 noiembrie 2019, în Sala mare a Ateneului Român.

Ludwig van Beethoven - Concert în do major pentru vioară, violoncel, pian şi orchestră, op. 5

Dirijor

Marc Tardue

Solişti

Andrei Baranov - vioară

Ştefan Cazacu - violoncel

Daniel Ciobanu - pian

Concert înregistrat în 31 ianuarie 2020, în Sala mare a Ateneului Român.

Înregistrările vor putea fi ascultate pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/) și pe canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw). Accesul pe aceste canale online va fi gratuit timp de 48 de ore.

Pianistul Daniel Ciobanu s-a născut în anul 1991 în Piatra-Neamţ şi a început studiul pianului sub îndrumarea meticuloasă a profesoarei Cosma Magdolna. La vârsta de nouă ani a luat, în paralel, ore de pian cu profesoara Delia Bălan, la Bacău. Ulterior a devenit elevul profesoarei Mihaela Spiridon, cu care a colaborat până la terminarea liceului, și al profesorului Iulian Arcadi Trofin în Piatra Neamt. În această perioadă, a obţinut numeroase premii la olimpiadele şcolare şi concursurile desfăşurate în ţară.

A câștigat mai multe burse, a studiat în Scoția cu Graeme McNaught și, ulterior, cu Aaron Shorr și Petras Geniusas și a absolvit Conservatorul Regal din Scoția. Și-a completat studiile la École Normale de Musique „Alfred Cortot” din Paris, studiind cu Marian Rybicki, și la Universität der Künste din Berlin, avându-i profesori pe Pascal Devoyon și Markus Groh. A câștigat cea mai importantă recunoaștere internațională în 2017, la Concursul Arthur Rubinstein din Tel Aviv, unde a câștigat atât Premiul II - Medalie de Argint, cât și Premiul publicului. A urcat ulterior pe scenă la Carnegie Hall, Elbphilharmonie Hamburg, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, St John's Smith Square din Londra, Festivalul Internațional „George Enescu“ din București și a concertat în Japonia, China, Taiwan, Africa de Sud și Brazilia. Personalitatea muzicală și tehnica distinctă a lui Ciobanu au condus la colaborări importante cu orchestre precum: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Filarmonica din Israel și Israel Camerata, Royal Scottish National Orchestra, Filarmonica „George Enescu“ și Orchestra Națională Radio. În 2017, Daniel Ciobanu a înființat Festivalul de Muzică Neamț, pentru a crea o platformă internațională pentru tinerii artiști. În stagiunea 2019-2020 a evoluat de mai multe ori sub bagheta dirijorului Omer Meir Wellber, printre acestea numărându-se și debutul pianistului român cu Orchestra Gewandhaus din Leipzig.

Canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw) al Filarmonicii „George Enescu“ a fost adăugat, în cadrul stagiunii online, celorlalte instrumente de promovare ale evenimentelor instituției: site web (https://www.fge.org.ro/), pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/), newsletter.

Canalul YouTube nou creat oferă celor interesați posibilitatea de abonare și de alertare prin e-mail asupra noilor postări.

Rămâneți alături de noi pe canalele:

Siteul Filarmonicii „George Enescu“

Pagina YouTube a Filarmoncii „George Enescu“

Pagina de Facebook a Filarmonicii „George Enescu“

Vă dorim vizionare plăcută!