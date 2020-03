Eurovision 2020. A fost aleasă melodia care va reprezenta România

Captura TVR 1

Piesa care va reprezenta România la Eurovision 2020 a fost aleasă duminică, la finalul unui show de aproape trei ore, care a avut loc la Buzău.

Cele cinci piese finaliste au fost prezentate de aceeaşi cântăreaţă, Roxen, fiecare beneficiind de câte un show: "Alcohol You" (Muzica: Ionuţ Armas, Viky Red, Text: Ionuţ Armas, Breyan Isaac, producţie: Viky Red), "Cherry Red" (Muzica: Theea Miculescu, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Costel Dominteanu; Text: Theea Miculescu; producţie: Marcel Botezan, Sebastian Barac, Costel Dominteanu), "Beautiful Disaster" (Muzica: Breyan Isaac, Alex Cotoi, text: Breyan Isaac, Julie Frost, producţie: Breyan Isaac, Alex Cotoi), "Colors" (Muzica: Julie Frost, Breyan Isaac, Alex Cotoi, Text: Julie Frost, Breyan Isaac, Producţie: Alex Cotoi, Julie Frost, Breyan Isaac) şi "Storm" (Muzica: Minelli, Viky Red; Text: Minelli; Producţie: Viky Red).

Roxen va urca, în luna mai, pe scena de la Rotterdam şi va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2020 cu piesa "Alcohol You". Decizia a fost luată în proporţie egală de public şi de juriul de specialitate, în cadrul spectacolului Finalei Naţionale organizată de Televiziunea Română duminică, 1 martie, la Sala Sporturilor "Romeo Iamandi" din Buzău.

Juriul a fost format din cântăreţele Luminiţa Anghel, Crina Mardare, Alin Oprea, fostul solist al trupei Talisman, cântăreţul şi compozitorul Edward Sanda şi compozitorul Andrei Tudor.

Anul acesta, selecţia naţională Eurovision s-a desfăşurat după o nouă procedură, respectiv a fost selectată iniţial cea mai bună voce, iar apoi cea mai bună piesă, după modelul adoptat de televiziunile din ţări precum Spania, Marea Britanie, Franţa, după cum a anunţat TVR, organizatoarea evenimentului. TVR a colaborat în acest sens cu casa de discuri Global Records.

Roxen are 20 de ani, s-a născut la Cluj şi cântă de la vârsta de 7 ani. A participat la numeroase concursuri şi a ştiut mereu că muzica este calea pe care o va urma în viaţă. Are deja două piese în topurile muzicale ale momentului : "You don’t love me" feat Sickotoy şi "Ce-ţi cântă dragostea", care sunt difuzate în heavy rotation, atât la radiourile din România, cât şi în playlist-urile televiziunilor de specialitate.

În doar câteva săptămâni de la lansare, piesa "You don’t love me" s-a regăsit în playlist-urile celor mai relevante radiouri din Franţa, Mexic, Statele Unite ale Americii, Rusia, Spania, Grecia, Elveţia, Turcia, Bulgaria, Lituania, Kosovo, Slovenia, Kazakhstan, Estonia şi Moldova, însumând peste 8 milioane de vizualizări pe YouTube.

Videoclipul piesei "Ce-ţi cântă dragostea" a acumulat aproape 9 milioane de vizualizări pe YouTube, iar melodia se află în heavy rotation la cele mai importante posturi de radio comerciale din România.

Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul "Open Up", cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului, participă - alături de România - alte 40 de ţări.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de Duncan Laurence, reprezentantul Olandei, cu piesa "Arcade".

În urma tragerii la sorţi din data de 28 ianuarie, pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei, România va intra în concurs în data de 12 mai, în cea de-a doua parte a primei semifinale.

(sursa: Mediafax)