Placido Domingo susține că nu s-a comportat "niciodată" în mod "agresiv" sau "vulgar" cu femeile

Baritonul spaniol Placido Domingo s-a apărat de acuzaţiile de hărţuire sexuală lansate împotriva sa de numeroase femei culese înt-un articol vara aceasta de Associated Press şi a asigurat că "niciodată" nu s-a comportat în mod "agresiv" sau "vulgar" şi că a fost mereu "galant" cu femeile", în limitele cavalerismului", relatează sâmbătă EFE.



Este ceea ce a declarat în interviurile acordate vineri publicaţiilor ABC şi El Confidencial reputatul artist care participă în Valencia la repetiţiile spectacolului 'Nabucco', pregătind revenirea sa pe scena spaniolă după anularea mai multor reprezentaţii în SUA şi demisia sa de la conducerea Operei din Los A?ngeles.



Placido Domingo a asigurat că a trăit luni "foarte grele" dar că a fost susţinut de prieteni, colegi şi de public, care i-au luat apărarea, insistând că "niciodată" nu a promis cuiva "vreun rol şi cu atât mai puţin o carieră" şi că nu a pus "vreodată piedici" în calea cuiva.



El a asigurat că a fost surprins de anularea spectacolelor sale din operele americane, spre deosebire de cele europene, în urma unor acuzaţii care nu au fost niciodată transpuse în denunţuri.



"În faţa opiniei publice am fost acuzat, judecat şi condamnat, totul dintr-o dată fără să am parte de beneficiul îndoielii, sau să pot să mă apar în faţa unei manevre atât de incredibile şi de implacabile", a spus el.



Domingo a recunoscut că "de ceva vreme" se gândeşte să părăsească scena, pentru că repetiţiile sunt tot mai "solicitante şi mai lungi".



Despre demisia sa din postul de director general al Operei din Los A?ngeles, el a explicat că a recurs la acest gest "din respect", la fel cum a renunţat şi la funcţiile sale din New York, dar a ţinut să reitereze că "niciodată" nu a abuzat de poziţia sa.



El s-a referit şi la primul său comunicat în care susţine că "regulile prin care suntem azi văzuţi sunt net diferite de cele din trecut", subliniind că nu a dorit în niciun caz "să relativizeze abuzul sau hărţuirea", preczând că afirmaţiile sale au fost scoase din context.



Artistul internaţional a spus în acest sens că spaniolii sunt "afectuoşi şi drăgăstoşi" şi că în Spania a face complimente este un lucru ce ţine de cultură şi că a fost mereu "galant" dar în limitele "cavalerismului, respectului şi generozităţii".AGERPRES