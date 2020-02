Pop star-ul din Bulgaria, Eva Parmakova, colaborează cu DJ-ul turc, Hakan Akkus

Cântăreața de 18 ani Eva Parmakova lansează noua sa piesă „Runnin`”, o colaborare cu Hakan Akkus, un cunoscut DJ turc. Piesa se remarcă prin atmosfera jucăușă de vară și multă energie pozitivă în linie, versuri și producție. Eva Parmakova și Hakan Akkus au luat legătură acum un an, când talentatul DJ a remarcat cântăreața pe rețelele sociale și a contactat echipa ei cu o propunere de colaborare.

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WqL3S6MlaYk

„Este una dintre piesele mele preferate! Mi-a plăcut demo-ul pe care Hakan ni l-a trimis. M-am întâlnit cu Ivo Dobrev, colegul meu, în studio și am gândit linia și textul aproape instant. Este incredibil cum s-a întâmplat această colaborare fără să ne întâlnim cu Hakan în studio”, a zis Eva Parmakova.

„Am descoperit-o pe Eva pentru prima dată la X Factor Bulgaria și am fost foarte impresionat de vocea și charisma ei. Chiar mi-am dorit să am o colaborare cu ea și când am auzit piesa Ti Gubish, decizia mea a devenit sigură”, a spus Hakan Akkus.

Despre Eva Parmakova:

Cariera muzicală a Evei a fost influențată de participarea în finala X Factor Bulgaria și de semnarea unui contract cu casa de discuri Virginia Records.

Eva are în repertoriu piesele ”Ti Gubish” și ”Tell me right” – o colaborare cu DJ-ul și producătorul elvețian-italian Fabrizio Parisi. ”Tell me right” a fost una dintre cele mai difuzate piese pe MTV Dance, precum și pe alte canale de muzică.

Artista și-a descoperit pasiunea pentru muzică pe când avea 6 ani și făcea parte din cor. Eva provine dintr-o familie de muzicieni: bunicul ei este renumitul tenor Lubomir Bodurov.

Despre Hakan Akkus:

Hakan Akkus s-a născut la Istanbul în 1992 și a început cariera muzicală la vârsta de 17 ani, urmând pasiunea lui pentru muzica electronică. La început, Hakan a activat drept DJ în orașul său natal și a cântat în mai multe cluburi până la vârsta de 20 de ani. După o pauză de la DJ-ing în 2016, a început să se dezvolte ca producător. Primul lui single I Can’t Be a fost lansat de Creeping Records în octombrie 2016. Piesa a adunat peste 88 milioane de vizualizări pe YouTube și peste 8 milioane stream-uri pe Spotify.