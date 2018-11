Producţia românească a muzicalului trupei Queen, în aprilie 2019, la Sala Palatului din Bucureşti

Musicalul "We Will Rock You!" creat de trupa Queen şi scris de Ben Elton, o poveste despre puterea extraordinară a muzicii şi a dragostei într-o lume a viitorului, va fi lansat pe 10 aprilie 2019 la Sala Palatului din Bucureşti.



"Pentru prima dată în România 'We Will Rock You', 'We are the Champions', 'Bohemian Rhapsody' şi celelalte superhituri Queen se vor auzi în producţia românească a musicalului care va fi lansat în aprilie 2019 la Bucureşti într-o senzaţională punere în scenă în regia lui Răzvan Mazilu", informează un comunicat



Preţuri speciale la bilete în oferta earlybird până pe 9 decembrie găsiţi pe www.iabilet.ro, în magazinele Flanco, Diverta şi în reţeaua iabilet.ro/retea din toata ţara, precizează sursa citată. AGERPRES