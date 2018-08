ProEtnica: Maia Morgenstern şi Bucharest Klezmer Band, din nou în concert extraordinar

stefan c.

Un concert extraordinar a fost susţinut joi seara de trupa Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Bucharest Klezmer Band, împreună cu consacrata artistă Maia Morgenstern, care au urcat din nou, în acest an, pe scena Festivalului Intercultural Proetnica.



Mai bine de două ore, piesele artiştilor de la Bucharest Klezmer Band au oferit publicului, şi de această dată, o lume a tradiţiei fără frontiere, în care stilurile muzicale sunt amestecate şi combină emoţia şi energia, nostalgia şi bucuria de a trăi.



Alături de Bogdan Lifşin (pian şi acordeon), Bucharest Klezmer Band i-a adus în faţa publicului pe Rodica Doija (vioară), Sergiu Marin (violoncel şi chitară bas), Sorin Dobrotă (clarinet), Cristian Dragomir (percuţie), Carmen Ioviţu (vocal), Arabela Neazi (vocal), artişti profesionişti din medii variate, care combină educaţia clasică şi muzica tradiţional folclorică, jazz-ul şi improvizaţia. Formaţia de klezmer a Comunităţii Evreilor din Bucureşti este condusă de dirijorul Bogdan Lifşin şi se află sub reprezentarea directă a lui Silvian Horn - coordonatorul programelor artistice şi culturale ale comunităţii.



Evenimentul a fost deschis de preşedintele FCER, Aurel Vainer.



"Ceea ce se întâmplă la ProEtnica este un semn că noi construim pacea în aceste manifestări în care talentele minorităţilor naţionale sunt puse în evidenţă, în acest an al Centenarului. (...) Noi ne manifestăm de 16 ani la ProEtnica de la Sighişoara. Ce poate fi mai frumos, ce poate fi mai adevărat decât de a da mână cu mână ce-i cu inima română şi cu inima minorităţilor? În seara aceasta, eu am o bucurie cu totul specială. (...) Este o mare bucurie pentru noi, pentru că am aflat că doamna Maia Morgenstern a primit titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti", a spus Aurel Vainer, în aplauzele sutelor de participanţi.



Preşedintele FCER a subliniat că muzica prezentată publicului de la Sighişoara este una se adresează tuturor.



"Vin şi revin cu mare plăcere la Sighişoara şi totdeauna am sentimentul că timpul e prea scurt. Şi aş mai fi vrut să stau. Întâlnirea cu publicul, care îmi umple sufletul de bucurie, pentru că văd oamenii bucurându-se, cântând, dansând, participând într-un fel sau altul, împărtăşind bucuria noastră de a transmite mai departe tradiţiile evreieşti, tradiţia muzicii Klezmer, tradiţia muzicii lăutăreşti - această îmbinare de ritmuri, de armonii, de cântece moştenite de cândva de de mult, cântece ce s-au transmis şi s-au transformat din generaţie în generaţie. Putem vedea, putem asculta, putem descoperi influenţe, ritmuri dintr-o cultură sau alta, dintr-o muzică sau alta, dintr-un gen sau altul şi cred că asta sunt şi frumuseţea şi bucuria. (...) Foarte greu alegem pentru că este o comoară, un tezaur atât de bogat în pericol - şi nu mă feresc să spun lucrul ăsta - de a se pierde. (...) În timp am descoperit deliciul, frumuseţea, energia, entuziasmul, descătuşarea, eliberarea de inhibiţii, spală amărăciunea, durerea, grijile le mai pui în cui şi te laşi purtat de energia ritmului muzicii Klezmer", a subliniat Maia Morgenstern, director al Teatrului Evreiesc de Stat.



Silvian Horn, vicepreşedinte al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, a remarcat că, din nou, se dovedeşte că muzica nu are frontiere, iar publicul de la Sighişoara a "bisat" mai mult ca niciodată.



"A fost un succes, pentru că pentru prima dată am avut cele mai multe bisuri şi este o bucurie pentru mine. Colegii mei conduşi de Bogdan Lifşin au pregătit un repertoriu nou, cu piese noi, atât în idiş, cât şi în româneşte, că trăim în această ţară pe care o iubim. Publicul a fost foarte încântat de ceea ce a ascultat, au fost foarte multe hore. Dar cel mai important pentru noi este că le-a plăcut muzica şi, chiar dacă nu au înţeles cuvintele, înseamnă că muzica nu are frontiere, au dansat, au cântat. A fost un succes, dar noi continuăm", a precizat Silvian Horn.



Trupa Bucharest Klezmer Band va concerta pe 8 septembrie la Bucureşti (Parcul IOR), pe 16 septembrie în cadrul Festivalului evreiesc Shalom Ierusalim, ediţia a II-a (Parcul Herăstrău), iar pe 22 septembrie la Ploieşti, la Festivalul "Alfabetul Convieţuirii", organizat de Uniunea Elenă. "Luna septembrie este o lună plină, vin sărbătorile, avem Anul Nou evreiesc, apoi toamna sunt numai sărbători. (...) Mulţumim Radio România şi AGERPRES, prietenii noştri de fiecare dată", a adăugat Silvian Horn.



FCER s-a prezentat la Sighişoara cu încă două spectacole susţinute de trupele de dansuri israeliene "Hora" - a comunităţii din Bucureşti şi "Or Neurim" - trupa comunităţii evreieşti din Oradea.



Organizatorul evenimentelor a fost Robert Schorr, directorul Departamentului Cultură-Artă al FCER. AGERPRES