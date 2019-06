Radiohead vinde în beneficiul unei mişcări ecologiste înregistrări ale sale furate de piraţi cibernetici

Trupa rock Radiohead a oferit marţi fanilor ei şansa de a cumpăra înregistrări mai vechi ale sale, totalizând 18 ore şi care nu au fost niciodată lansate, în beneficiul mişcării ecologiste Extinction Rebellion. Grupul britanic a precizat că a luat această decizie ca reacţie la ameninţarea unor piraţi cibernetici de a lansa gratuit pe internet acele materiale muzicale dacă trupa nu va achita o răscumpărare de 150.000 de dolari, informează DPA.



Înregistrările au fost furate din colecţia lui Thom Yorke, solistul şi liderul trupei Radiohead, în perioada în care formaţia britanică lucra la albumul ei din 1997 "OK Computer". Într-un mesaj publicat pe Twitter, chitaristul grupului, Jonny Greenwood, a spus că acele piese sunt "doar tangenţial interesante".



"Am fost pirataţi săptămâna trecută - cineva a furat arhiva lui Thom salvată pe mini-disk în perioada în care lucram la 'OK Computer' şi ne-a cerut 150.000 de dolari sub ameninţarea că va publica gratuit acele înregistrări", a dezvăluit chitaristul Jonny Greenwood.



"În loc să ne plângem sau să ignorăm acest lucru, vom lansa toate cele 18 ore de întregistrări pe platforma Bandcamp în beneficiul Extinction Rebellion", a adăugat muzicianul britanic.



"Oferta este valabilă doar pentru următoarele 18 zile. Aşadar, pentru 18 lire sterline, puteţi să aflaţi dacă ar fi trebuit să plătim acea răscumpărare", a mai spus Jonny Greenwood.



Mişcarea ecologistă Extinction Rebellion a mulţumit trupei Radiohead "pentru darul său şi pentru acest gest de susţinere".



"Urgenţa climatică şi ecologică cer din partea noastră curaj, spunerea adevărului şi generozitate mai mult ca niciodată", au transmis reprezentanţii acestei mişcări ecologiste.



"Mulţumim trupei Radiohead pentru că ne sprijină, pentru ca noi să putem să continuăm să construim această deja influentă mişcare, care militează pentru nesupunere civilă non-violentă", au adăugat reprezentanţii Extinction Rebellion.

AGERPRES