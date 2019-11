Recital de pian în onoarea Zilei Naționale a României susținut de pianista Sînziana Mircea

Sînziana Mircea, una dintre tinerele speranțe ale artei interpretative românești, va susține luni, 2 decembrie 2019, ora 17:30, în sala de concerte a Conservatorului de Muzică “Benedetto Marcello” din Veneția (Palazzo Pisani,Sestiere di San Marco 2810, 30124 Veneția), un recital de pian dedicat Zilei Naționale a României. Recitalul a fost organizat de Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în colaborare cu Consulatul General al României pentru Nord-Estul Italiei și cu Conservatorul “Benedetto Marcello”.

Compozitorii originari din Veneția și Veneto au dăruit culturii muzicale a lumii capodopere ce au rezistat timp de secole confruntării cu publicul. În secolele XVII și XVIII, Veneția a deținut, prin cele 16 teatre muzicale și de operă construite după 1637 (anul reconstruirii Teatrului San Cassian, distrus de incendiu), primatul în domeniul muzicii instrumentale și de Operă în Europa. Veneția exercită asupra marilor dirijori de orchestre simfonice, de operă și de muzică de cameră o atracție magnetică, mărturia ei fiind repertoriul Teatrului La Fenice și al manifestărilor organizate atât sub egida Teatrului Goldoni, Teatrului Malibran, Bienalei de Muzică, cât și sub egida diferitelor confraternități și asociații în ale căror spații destinate concertelor (Scuola Grande di San Rocco, Scuola Grande di San Marco, Confraternità di San Teodoro etc.). Farmecul arhitecturii și capacitățile comunicative ale marilor ansambluri decorative din mediile în care sunt interpretate piese celebre întăresc sugestiile simbolice ale muzicii. Pentru repertoriul cu care este familiarizată Sînziana Mircea, artistă ce încadrează constant în recitalurile sale lucrări ale compozitorilor români într-un context mai larg, acela al muzicii universale, Veneția în ansamblu este un spectacol ideal.

Sînziana Mircea (n. 1993) a debutat la vârsta de 20 de ani la Tokyo Metropolitan Theater şi a concertat apoi în cunoscutul edificiu baroc Saint-Martin-in-the-Fields din Londra. Recitalul său de debut la Carnegie Hall, din New York, a avut loc la numai 24 de ani cu casa închisă: a fost răsplătită de publicul american cu ovaţii în picioare minute în șir. Cariera ei de solistă a început de altfel foarte devreme. Prima apariție publică pe scena Ateneului Român a avut loc la numai șapte ani, urmată fiind de numeroase concerte în România și Europa și chiar în America – unde a debutat la vârsta de 11 ani. Au urmat apoi primele turnee în SUA (14 ani), Japonia (20 ani) și China (24 de ani). În 2014 a devenit primul pianist român care a obținut o bursă de la Fundația Van Cliburn și TCU School of Music la PianoTexas Festival & Academy. În anul 2016 a câștigat premiul Academiei Internaționale de Pian de la Miami iar în anul următor, 2017, a fost distinsă cu titlul Young Steinway Artist ca urmare a unei selecții extrem de riguroase la nivel mondial în care sunt aleși cei mai promițători tineri pianiști din lume. În anul 2019, muziciana română a susținut un turneu de 9 concerte în Japonia, fiind întâmpinată cu entuziasm de public și presa de specialitate. În același an i-a fost conferit Sînzianei Mircea Premiul I la “Golden Classical Music Awards” International Competition, fapt ce a readus-o pe pianista română pe prestigioasa scenă de la Carnegie Hall în noiembrie 2019.

Cariera Sînzianei Mircea este marcată de apariții alături de orchestre filarmonice din România (Arad, Pitești, Craiova), precum și în festivaluri prestigioase dintre care amintim Festivalul „George Enescu” (în cadrul căruia a susținut concerte împreună cu violonistul Alexandru Tomescu), Festivalul “Palermo Classica”, “MusicaRiva Festival” – la care a participat ca solistă a Washington DC Youth Orchestra. În plan solistic, a colaborat cu dirijori precum Mitsuyoshi Oikawa, Mikhail Jurowski, Gianluigi Zampieri, Cristian Neagu, Walter Attanasi, Amaury du Closel.

În plan cameral, pianista concertează în mod constant alături de Alexandru Tomescu, cel mai important violonist român, în cadrul a numeroase turnee, dintre care pot fi menționate „Turneul Stradivarius” şi “West meets East”.

Activitatea sa discografică include două CD-uri: discul “Nihil Sine Deo” (Editura Casa Radio), clasat pe locul al treilea la concursul național pentru cel mai bun CD de muzică clasică din România în 2016, organizat de Radio România Muzical, precum și cel de-al doilea CD lansat de casa italiană Sheva Collection, în 2017, “Unending Love – Iubire nemuritoare”, CD distribuit în întreaga lume de NAXOS. Înregistrările concertelor sale au fost difuzate de BBC Radio 3, RAI 3 Italia, Music3 Belgia, Radio România Muzical și alte canale principale de radio pentru muzica clasică din întreaga Europă (cum ar fi Suedia, Norvegia, Polonia).

Arta pianistică a Sînzianei Mircea s-a format sub îndrumarea unor importante personalităţi ale lumii muzicale, precum Aldo Ciccolini, Ronan O’Hora, Pascal Roge, Boris Petrushansky, Verona Maier. Pianista română şi-a început studiile la București sub îndrumarea profesorilor Elena Dumitrescu, Olga Szel, Stela Dragulin. Ulterior, a obținut diploma de licență cu note maxime la Hochschule für Musik und Tanz Koln (Germania) și diploma de masterat la Guildhall School of Music and Drama Londra (Marea Britanie), având susținerea generoasă oferită de Steinway & Sons UK.

Recitalul din sala de concerte a Conservatorului “Benedetto Marcello” din Veneția se va deschide cu versiunea pentru pian solo a Rapsodiei Romane a lui George Enescu. Sunt incluse în program lucrări de Ceaicovski (Intermezzo din Suita Spărgătorul de nuci), Frederic Chopin (Grande Valse Brillante Op 18; Balada Op 23 No 1, Nocturna Postuma in do diez minor, Scherzo Op 31 No 2, B-flat minor). Din program mai fac parte Pavana din Suita Op 10 de George Enescu, Toccata de Paul Constantinescu și Transcriptii pe teme populare romanesti de Sînziana Mircea.