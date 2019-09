Recitaluri cu virtuozi de faimă mondială, o privire de ansamblu asupra muzicii americane contemporane și abordări îndrăznețe

“Marea lumină culturală a ţării”, cum a fost numit de marele dirijor Lawrence Foster, Festivalul George Enescu a strâns, în zilele de 7 și 8 septembrie 2019, floarea muzicii mondiale.

Astăzi, pe scena Sălii Mici a Palatului va evolua reputatul violonist francez, David Grimal

Cea de-a noua zi a Festivalului a demarat cu un recital, în Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă, în secțiunea Recitaluri și Concerte Camerale. Programul a inclus trei lucrări de George Enescu, respectiv Suita „Impresii din copilărie”, Andantino Malinconico și Sonata a III-a în la minor pentru pian și vioară, „în caracter popular românesc”, și două lucrări semnate de M. Ravel, Rapsodia Tzigane și Sonata nr. 2 în sol major pentru vioară și pian. Pe scena Sălii Mici a Palatului, a evoluat reputatul violonist francez David Grimal, acompaniat de pianistul de origine armeană, Grigor Asmaryan și secondat de ucenicul său, cotat unul dintre cei mai talentați tineri violoniști români ai momentului, Ștefan Șimonca-Opriță. Având în spate carieră internațională impresionantă, David Grimal este invitat frecvent pe marile scene ale lumii, alături de orchestre prestigioase, precum Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Russian National Orchestra, Orchestre National de Lyon, Chamber Orchestra of Europe, Berliner Symphoniker, New Japan Philharmonic, Orchestre de l’Opéra de Lyon, Mozarteum Orchestra Salzburg, Jerusalem Symphony Orchestra şi Sinfonia Varsovia. De asemenea, David Grimal explorează și formulele camerale, împreună cu grupul Les Dissonances, cu care se implică și în proiecte cu o componentă socială, cum ar fi concertele date în beneficiul persoanelor fără adăpost. De asemenea, tânărul violonist arădean, Ştefan Șimonca-Opriță, s-a remarcat prin talentul său ieșit din comun, virtuozitatea și abordarea plină de emoție a muzicii. A fost remarcat de David Grimal, care a și devenit mentorul său și urcă regulat pe scenă alături de el, considerând că ”are un viitor foarte mare”.

Așteptat de întreagă audiență, concertul Ansamblului Linea

Al doilea eveniment al zilei a fost concertul Ansamblului Linea, din seria Muzica Secolului XXI, care a avut loc loc la Sala Radio. Înființat de pianistul și dirijorul Jean-Philippe Wurtz, Ensemble Linea promovează democratizarea muzicii contemporane, cu un accent deosebit pe întâlnirea cu publicul și deschiderea către alte discipline artistice. Alături de prestigiosul ansamblu din Strasbourg, pe scena Sălii Radio, melomanii l-au putut asculta pe tânărul și talentatul pianist leton, Daumants Liepiņš, luareat al Concursului Internațional „George Enescu” în 2018. În program: Raphaël Cendo „Corps” pentru pian și ansamblu, Francesco Filidei, „Finito Ogni Gesto”, pentru ansamblu, și Laurențiu Ganea „Oglindă și Teodicee”.

”Marea doamnă a școlii ruse de pian”, artista iconică Elisabeth Leonskaja, alături de maestrul Horia Andreescu

De la ora 16:30, tot în cadrul secțiunii Recitaluri și Concerte Camerale, pe scena Ateneului Român a evoluat Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Viena, un ansamblu clasat în topul mondial al celor mai bine cotate orchestre din lume, având legături puternice cu Festivalul de la Salzburg. La pupitrul dirijoral, maestrul Horia Andreescu. Considerată ”marea doamnă a școlii ruse de pian”, artista iconică Elisabeth Leonskaja a urcat alături de orchestra vieneză pe scena Ateneului Român. Într-un interviu, artista mărturisea că are o relație specială cu Festivalul Enescu și Bucureștiul, fiind una dintre marile câștigătoare ale premiului de pian al Concursului Enescu, în anul 1964, la doar 18 ani, un moment considerat definitoriu pentru evoluția carierei ei muzicale. În program: Dünser, The Waste Land, Beethoven, Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră, Enescu, Suita nr. 3 pentru orchestră, „Săteasca” și Maurice Ravel, Bolero.

Pianista Yuja Wang, aclamată pe marile scene ale lumii

În seria Mari Orchestre ale Lumii, de la ora 19.30, scena Sălii Palatului va găzdui concertul-eveniment al zilei, cu Capela de Stat din Dresda și maestrul Myung-Whun Chung la pupitrul dirijoral. La pian, una dintre cele mai flamboaiante și prodigioase pianiste din tânăra generație, invitată și aclamată pe marile scene din întreaga lume: chinezoaica Yuja Wang. În program, Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră, de S. Rahmaninov și Simfonia a II-a, de J. Brahms.

Despre Yuja Wang, reputata publicație Financial Times scria în 2018 că: ”posedă o combinație remarcabilă între tehnica impresionantă, cromatica bogată și forța pură”. Remarcată și punctată cu superlative de critică, tânăra pianistă, originară din Beijing, a avut o carieră fulminantă și cucerește audiența atât prin interpretările ei, cât și prin carismă și prezența scenică captivantă. Registrul romantic al programului, îi va pune în valoare calitățile interpretative, ambele lucrări remarcându-se prin intensitatea imaginilor artistice și bogăția lor melodică. Capela de Stat Dresda a fost înființată de Prințul Moritz al Saxoniei în anul 1548 și își continuă și azi activitatea muzicală, fiind una dintre cele mai vechi din lume. De-a lungul istoriei sale, mulți dirijori consacrați și instrumentiști de talie internațională și-au lăsat amprenta asupra acestei orchestre, înființate inițial pentru curtea princiară, Heinrich Schütz, Johann Adolf Hasse, Carl Maria von Weber și Richard Wagner fiind doar câțiva dintre cei mai faimoși. Capela de Stat din Dresda este invitată în dese rânduri pe cele mai importante scene internaționale de muzică clasică din întreaga lume. Începând cu anul 2013, Capela de Stat din Dresda a devenit orchestra rezidentă a Festivalului de Paște de la Salzburg, al cărui director artistic este Christian Thielemann. Capela de Stat din Dresda este singura orchestră din lume care a obținut Premiul European pentru conservarea moștenirii muzicale a lumii (în 2007).

Accademia Bizantină promite iubitorilor de muzică un regal

Ziua se va încheia cu opera barocă „Il Giustino”, de Antonio Vivaldi, în seria Concertelor de la miezul nopții. De la ora 22:30, pe scena Ateneului Român va evolua Accademia Bizantina, sub conducerea lui Ottavio Dantone. În viziunea lui Dantone și în interpretarea propusă de Accademia Bizantina, lucrarea lui Vivaldi se transformă într-o ”poveste intensă și emoționantă despre dragoste, aventură, războaie, putere și creaturi fantastice”, care promite audienței o experiență rară de savurat. Ansamblul și-a conturat o trăsătură caracteristică, în special prin modul în care abordează formula de operă în concert. Numeroasele lor înregistrări, pentru mari case de discuri, precum Decca, Harmonia Mundi și Naïve, au fost recompensate cu numeroase premii, inclusiv Diapason d’Or, Midem și o nominalizare la Grammy Music Award pentru Purcell, „O Solitude”. Din distribuție vor face parte câteva voci cu timbru special, cum ar fi vocea ”catifelată” a franțuzoaicei Delphine Galou (contralto), în rolul Giustino, sau tonalitatea iradiantă a sopranei maghiare Emőke Baráth, în rolul Ariannei. Rolul Leocastei va fi preluat de soprana elvețiană de origine română Anna Maria Labin, care o va înlocui pe soprana Veronica Cangemi, programată inițial. Din nefericire, aceasta și-a anunțat indisponibilitatea pentru concertul din data 8 septembrie, pe motive de sănătate.

Ieri, publicul a aplaudat extraordinară performanță a pianistului canadian Charles Richard-Hamelin

Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă, a găzduit sâmbătă, 7 septembrie, un recital de excepție al pianistului canadian Charles Richard-Hamelin. Considerat drept unul dintre cei mai buni pianiști ai generației sale, Charles Richard-Hamelin s-a remarcat prin concertele grandioase pe care le-a avut alături de orchestre renumite precum Les Violons du Roy, Orchestra Simfonică din Montreal, Orchestra Simfonică din Singapore, Simfonia Varșovia, Orchestra Simfonică din Toronto și Orchestra Filarmonicii din Varșovia, cu dirijori precum Jacek Kaspszyk, Kent Nagano, Vasily Petrenko și Carlo Rizzi. De asemenea, a fost invitat să concerteze în diverse festivaluri de prestigiu, cum ar fi „Chopin și Festivalul Europei din Varșovia”, „Festivalul de la Roque d’Anthéron”, „Festivalul Lanaudière” din Canada și „Festivalul de Primăvară” de la Praga. Primul său album solo, cu lucrările târzii ale lui Chopin, a fost lansat de Analekta în 2015 și a fost urmat de cel de-al doilea album cu lucrările lui Chopin, Beethoven și Enescu, înregistrate live la Palais Montcalm, din Quebec. Cel mai recent CD al său include lucrările lui Chopin, lansate și de Institutul Chopin din Varșovia în 2016. Din programul susținut la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă au făcut parte lucrările: Images oubliées, de C. Debussy, Morceaux de fantaisie op.3, de S. Rahmaninov, Suita I „În stil vechi” pentru pian, op. 3 în sol minor, de G. Enescu și Sonata nr. 4 pentru pian în do minor op. 29, de S. Prokofiev.



Concert de excepție la Sala Radio

În seria Muzica Secolului XXI, tot sâmbătă, 7 septembrie, la Sala Radio, a avut loc un concert susținut de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău. Programul s-a deschis cu Concertul pentru vioară de Adam Schoenberg, avându-l la pupitru pe tânărul și nuanțatul dirijor american Jayce Ogren și pe talentata Anne Akiko Meyers la vioară. Născut în 1980, Adam Schoenberg este compozitorul american contemporan cu cel mai des cântate compoziții pe scenele din SUA, ale cărui lucrări pline de mister și senzualitate, i-au adus deja nominalizări Grammy. De asemenea, acesta compune și multă muzică de film și teatru.

Concertul a continuat cu o lucrare a tânărului compozitor american de origine israeliană, Avner Dorman, dirijată chiar de el, avândul alături pe colaboratorul său, versatilul percuționist de origine italiană Simone Rubino. Compozițiile lui Dorman sunt caracterizate de multă emoție, motiv pentru care au fost preluate de dirijori reputați, precum Zubin Mehta, Christoph Eschenbach, Ricardo Chailly sau Andris Nelsons.

Bijuterii muzicale, marca Julia Fischer și Henri Bonamy

Un recital bijuterie cu Julia Fischer la vioară și Henri Bonamy la pian a bucurat audiența la Ateneul Român, în seria Recitaluri și concerte camerale. Un concert în care tinerețea și talentul celor doi muzicieni au dat strălucire și energie muzicii. Julia Fischer este considerată una dintre cele mai talentate și versatile violoniste ale momentului, iar tânărul pianist francez, cu rădăcini românești (mama sa fiind originară din Brașov), Henri Bonamy, un virtuos al clapelor înzestrat cu o mare sensibilitate și un dirijor original. Cei doi colaborează în diverse proiecte încă din anul 2002. În program: Sonata pentru vioară și pian KV 378 de W.A. Mozart, Sonata nr. 1 în sol major pentru vioară și pian op. 78 de J. Brahms, Sonata a II-a în fa minor pentru pian și vioară op. 6 de G. Enescu și Rapsodia Tzigane de M. Ravel.



Spectacol extraordinar, sub bagheta maestrului Ion Marin

La Sala Mare a Palatului, în seria Mari Orchestre ale lumii, a avut loc al doilea concert din ediția din acest an a Festivalului Internațional George Enescu, susținut de Orchestra Națională a Franței, sub bagheta maestrului Ion Marin. Solistă a fost pianista de origine română Alexandra Dariescu, o muziciană cu un palmares impresionant care a evoluat pe cele mai renumite scene, respectiv Carnegie Hall, Barbican, Royal Albert Hall, Konzerthaus în Viena, continuând să cucerească publicul din diferite colțuri ale lumii. În program: Suita nr. 1 pentru orchestră în do major op. 9 de G. Enescu și Concertul în sol major pentru pian și orchestră de M. Ravel, Suita „Imagini” pentru orchestră de C. Debussy. La aplauzele publicului, Alexandra Dariescu a făcut un bis închinat Clarei Schumann, de la cărei naștere s-au împlinit 200 de ani.

Cea de-a opta zi a Festivalului Internațional George Enescu s-a încheiat cu Concertele de la miezul nopții. La Ateneul Român, de la ora 22.30, a urcat din nou pe scenă originalul ansamblul londonez Orchestra of the Age of Enlightement (OAE). Sub bagheta maestrului Laurence Cummings, OAE a fost adusă pe scena festivalului o nouă opera în concert de Gluck ”Orfeu și Euridice”. În rolul lui Orfeu, noua stea în urcare, contratenorul britanic Iestyn Davis, care a cules deja laurii de pe Brodway.