Red Hot Chilli Peppers pregătește un nou album

Bateristul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, a confirmat că formaţia rock americană lucrează la un nou album după revenirea chitaristului John Frusciante, informează contactmusic.net.

Chad Smith a recunoscut că membrii trupei, celebră, printre altele, pentru hit-ul ''By The Way'', sunt entuziasmaţi de reuniunea cu chitaristul, care li s-a alăturat pentru prima dată în 1988, şi au confirmat că în prezent se ''concentrează pe noi piese'' şi lucrează la ''un nou album''.



''Da, John s-a întors în trupă şi toată lumea ştie asta. Suntem entuziasmaţi. Festivalurile sunt singurele concerte rezervate. Deocamdată, ne concentrăm în principal pe piese noi şi scriem un nou album. Suntem toţi foarte încântaţi să realizam muzică nouă'', a spus el.



Întrebat de revista Rolling Stone dacă formaţia lucrează la un nou album, Smith s-a rezumat la a declara: ''Da. Asta e tot ce pot spune''.



Întoarcerea lui John Frusciante în trupă a presupus plecarea chitaristului Josh Klinghoffer, după o colaborare de un deceniu.



Trupa rock americană a anunţat în decembrie prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram că fostul său chitarist John Frusciante va reveni în cadrul formaţiei. "Membrii Red Hot Chili Peppers anunţă că se despart de chitaristul nostru din ultimii zece ani, Josh Klinghoffer. Josh este un muzician minunat, pe care îl respectăm şi îl iubim. Îi suntem profund recunoscători pentru timpul petrecut alături de noi şi pentru nenumăratele cadouri pe care ni le-a făcut", precizează mesajul transmis de grupul american. "Vă anunţăm, de asemenea, cu mare încântare şi cu inimile pline de bucurie, că John Frusciante va reveni în grupul nostru. Vă mulţumim", au adăugat membrii trupei.



Aceasta este a treia oară când Frusciante revine în Red Hot Chili Peppers. El a fost chitaristul grupului din 1988 până în 1992, apoi s-a alăturat din nou formaţiei americane în 1998 şi a cântat alături de aceasta până în 2009.



Trupa Red Hot Chili Peppers îi mai are în componenţa sa pe solistul Anthony Kiedis, basistul Flea şi bateristul Chad Smith.

AGERPRES